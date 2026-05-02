أجرت الدكتورة ريهام شطوري، عضو مجلس النواب، جولة ميدانية موسعة بمركز شباب نفيشة، يرافقها اللواء أركان حرب مهندس أحمد رمضان، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، لمتابعة مشكلات الصرف الصحي التي يعاني منها الأهالي على أرض الواقع.

الاستماع لشكاوى المواطنين

جاءت الجولة في إطار تكثيف التحركات الميدانية للتعامل الفوري مع شكاوى المواطنين، حيث استمع الوفد مباشرة إلى الأهالي، ورصد أبرز المشكلات وعلى رأسها طفح مياه الصرف الصحي وتأثيره على الحياة اليومية والبيئة المحيطة.

تفقد السحارة والحمادات

وامتدت الجولة لتشمل قريتي السحارة والحمادات، حيث جرى تفقد مواقع الأعمال الجارية، ومتابعة بدء تنفيذ الحلول الفنية لمعالجة الأزمات المتراكمة، مع مراجعة نسب التنفيذ ومعدلات الإنجاز، والتأكد من الالتزام بالجداول الزمنية المحددة.

تأكيد على الحلول الجذرية

وأكد اللواء أحمد رمضان أن الشركة تولي اهتمامًا كبيرًا بمشروعات الصرف الصحي في المناطق الأكثر احتياجًا، مشددًا على ضرورة إنهاء المشكلات بشكل جذري يضمن استدامة الخدمة، مع استمرار العمل على مدار الساعة لتسريع التنفيذ والتعامل مع الطوارئ.

استجابة مباشرة للأهالي

من جانبها، أوضحت النائبة ريهام شطوري أن الجولة جاءت استجابة مباشرة لشكاوى المواطنين، مؤكدة حرصها على نقل مطالب الأهالي للجهات التنفيذية، مشيدة بسرعة استجابة شركة مياه القناة والتنسيق بين الجهات المختلفة.

إشادة بجهود التنفيذ

وفي ختام الجولة، أعربت النائبة عن تقديرها لجهود فرق العمل بشركة مياه الشرب والصرف الصحي، مؤكدة أن ما يتم يعكس التزامًا واضحًا بتحسين مستوى الخدمات وتلبية احتياجات المواطنين بشكل فعال ومستدام.