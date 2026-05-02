أمطار تضرب الإسكندرية.. و3 توجيهات من الأرصاد الجوية (صور)

كتب : محمد البدري , محمد عامر

09:37 م 02/05/2026
    أمطار تضرب الإسكندرية (1)
    أمطار تضرب الإسكندرية (3)
    أمطار تضرب الإسكندرية (4)

شهدت مناطق متفرقة بمحافظة الإسكندرية، مساء اليوم السبت، سقوط أمطار خفيفة مصحوبة بنشاط ملحوظ في حركة الرياح، دون تأثير على حركة المرور حتى الآن.

طقس بارد ليلًا وتوقعات باستمرار الأمطار

ووفقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، يسود طقس بارد ليلًا مع انتشار السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، مع استمرار فرص سقوط الأمطار خلال الساعات المقبلة، ونشاط الرياح على السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري.

استمرار الملاحة في مينائي الإسكندرية والدخيلة

وفي سياق متصل، أكدت سلطات هيئة ميناء الإسكندرية انتظام حركة الملاحة البحرية وتداول الحاويات بمينائي الإسكندرية والدخيلة، مشيرة إلى أن ارتفاع الأمواج ما زال في المعدلات الطبيعية، ما يسمح باستمرار العمل دون توقف.

تحذيرات وإرشادات من هيئة الأرصاد

ووجهت هيئة الأرصاد الجوية عددًا من الإرشادات للمواطنين، أبرزها تجنب الوقوف أسفل المباني المتهالكة وأعمدة الإنارة واللافتات الإعلانية، وارتداء الكمامات لمرضى الجيوب الأنفية وحساسية الصدر عند الخروج.

كما شددت على ضرورة توخي الحذر أثناء القيادة بسبب احتمالية انخفاض الرؤية الأفقية.

طقس الإسكندرية أمطار الإسكندرية الأرصاد الجوية ميناء الإسكندرية درجات الحرارة

