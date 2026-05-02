حقق نادي التجديف والرياضات المائية بأسوان إنجازًا مميزًا بحصوله على المركز الثاني في بطولة الجمهورية للتجديف، التي أقيمت بالقاهرة بمشاركة 12 ناديًا من مختلف المحافظات، ليؤكد عودته القوية إلى منصات التتويج بعد سنوات من الغياب.

منافسة قوية بين الأندية المشاركة

وشهدت البطولة منافسة قوية بين عدد من الأندية الكبرى، أبرزها المقاولون العرب، والشرطة، والكهرباء، والمصري، والبنك الأهلي، والمعادي واليخت، وطلائع الأسطول، واليخت المصري بالإسكندرية، وبورسعيد، والقناة، والأقصر، إلى جانب نادي أسوان.

وتمكن لاعبو أسوان من تحقيق نتائج متقدمة في مختلف السباقات، وسط إشادة واسعة بالمستوى الفني الذي ظهر به الفريق.

ميدالية فضية ونتائج متقدمة للاعبي أسوان

وحقق اللاعب يوسف محمد عبد الفتاح المركز الثاني والميدالية الفضية في منافسات الفردي ناشئين تحت 19 سنة، فيما حصل الثنائي أسماء محمد خضري ومي فهمي عمر على المركز الرابع في سباق الزوجي بدون دفة سيدات تحت 19 سنة، مع تحقيق الحافز الرياضي.

كما حصد باقي لاعبي النادي مراكز متقدمة تراوحت بين الرابع والسادس في مختلف السباقات.

اختيار 3 لاعبين لمنتخب مصر للتجديف

وأشاد اللواء شريف القماطي، رئيس الاتحاد المصري للتجديف وأمين صندوق اللجنة الأولمبية المصرية، بالمستوى المتميز الذي ظهر به لاعبو نادي أسوان، معلنًا اختيار كل من يوسف محمد عبد الفتاح، وأسماء محمد خضري، ومي فهمي عمر للانضمام إلى صفوف المنتخب القومي.

ومن المقرر أن يشارك اللاعبون في أول تجمع للمنتخب عقب انتهاء الموسم الرياضي، استعدادًا للاستحقاقات القارية والدولية المقبلة، والمؤهلة لأولمبياد الناشئين داكار 2026 وأولمبياد لوس أنجلوس 2028.

إشادة بالجهاز الفني واللاعبين

ووجه محمد إبراهيم حسن، أمين صندوق نادي التجديف بأسوان، الشكر لرئيس الاتحاد المصري للتجديف على دعمه المستمر للنادي، مؤكدًا أن الإنجاز جاء نتيجة تضافر جهود مجلس الإدارة والجهاز الفني واللاعبين.

كما أشاد بالجهاز الفني بقيادة الكابتن محمد يسري، ومحمد عمران المدير الإداري للفريق، لما بذلوه من جهد كبير رغم التحديات.

وشارك في البطولة نخبة من لاعبي ولاعبات النادي، من بينهم: يوسف محمد عبد الفتاح، وعمر عبد الرحيم، وأسماء محمد خضري، ومي فهمي عمر، ورنا أحمد محمد، وميار أحمد عبد العزيز، ولوجي محمود محمد، وروان أحمد محمد، وملك محمود أبو الحسن، وندى محمود أبو الحسن، وريتال حسام حسن، وملك عمرو، وآية عمرو عرفة، والزهراء أحمد، ومريم أبو بكر، وفاطمة إسماعيل.