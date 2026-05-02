في إطار الاستعدادات لموسم الحج وحرصًا على صحة وسلامة ضيوف الرحمن، نظمت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة المنيا ندوة توعوية موسعة لحجاج القرعة، وذلك بنادي ضباط الشرطة بكورنيش النيل، بالتنسيق مع مديرية أمن المنيا، ضمن خطة متكاملة لتأهيل الحجاج صحيًا قبل السفر.

رعاية رسمية وجهود لتنظيم الاستعدادات

جاءت الندوة تحت رعاية اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، وتنفيذًا لتعليمات الدكتور محمود عمر عبدالوهاب وكيل وزارة الصحة بالمنيا، والدكتورة مروة إسماعيل وكيل المديرية، في إطار الاهتمام برفع الوعي الصحي لدى الحجاج وضمان جاهزيتهم.

حضور 400 حاج ومحاور توعوية شاملة

وشهدت الندوة حضور نحو 400 من حجاج بيت الله الحرام، حيث قدمت الدكتورة الشيماء علي طه، مدير إدارة الطب الوقائي، عددًا من الإرشادات الصحية المهمة، شملت سبل الوقاية من الأمراض والتعليمات الطبية الواجب اتباعها أثناء الرحلة.

كما تضمنت الندوة توعية سلوكية ودينية لضمان أداء المناسك بسهولة ويسر، مع فتح باب النقاش للرد على استفسارات الحضور.

تنسيق بين الصحة والداخلية والأوقاف

وأوضحت مدير إدارة الطب الوقائي أن الندوة تأتي تنفيذًا لتوجيهات الإدارة العامة للشؤون الإدارية بوزارة الداخلية، وبالتنسيق مع مديريات الصحة والأوقاف، بهدف تعزيز الوعي الصحي والسلوكي لدى الحجاج، بما يسهم في توفير رحلة آمنة وميسرة لأداء فريضة الحج.