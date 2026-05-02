قالت الإعلامية ياسمين عز إن العاصفة الترابية التي ضربت أنحاء البلاد اليوم سببها الزمالك، في محاولة للتنكيد على الأهلي فرحته بالفوز في الدوري.

وسخرت عز، خلال برنامجها "كلام الناس" على قناة "إم بي سي مصر"، قائلة إن الزمالك "قام عامل عاصفة عشان الأهلاوية يقعدوا في البيوت ويفقلوا الشبابيك وما يحتفلوش بالفوز"، معتبرة أن هذه المحاولات لن تنجح.

وأكدت أن فريق الأهلي بمثابة إعصار، حتى لو حاول الزمالك إثارة العواصف، مشددة على أن فرحة الفوز ستظل قائمة مهما كانت الظروف الجوية.

وأضافت أن الأهلاوية سيحتفلون بالفوز الكبير على الزمالك في الدوري، حتى لو اضطروا لإغلاق الشبابيك بسبب العاصفة الترابية.

وأشارت إلى أن محاولات إحداث احتقان في الجيوب الأنفية للأهلاوية لن تؤثر على عزيمتهم أو تمنعهم من الاحتفال، "لو حد فاكر إنه هيجيب للأهلي احتقان في الجيوب الأنفية يبقى غلطان هيهات هيهات".

وشددت عز على أن الأهلي سيظل قادرًا على فرض فرحته وانتصاراته، مؤكدة أن أي عاصفة لن توقف إعصار الفريق الأحمر.