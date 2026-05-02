إصابة شخصين في حريق اندلع بحوش بمنطقة المدامود بالأقصر

كتب : محمد محروس

08:53 م 02/05/2026

موقع الحريق

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الأقصر، مساء اليوم السبت، من السيطرة على حريق شب داخل أحد الأحواش بمنطقة المدامود، وتحديدًا بنجع أحمد إبراهيم، دون وقوع خسائر في الأرواح.

تحرك أمني سريع وفرض كردون أمني

كانت غرفة عمليات مديرية أمن الأقصر قد تلقت إخطارًا بنشوب الحريق، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء وقوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، حيث تم فرض كردون أمني لمنع امتداد النيران إلى المناطق المجاورة.

إصابة شخصين بحالات اختناق

وأسفر الحريق عن إصابة شخصين بحالات اختناق نتيجة تصاعد الأدخنة الكثيفة، وتم تقديم الإسعافات الأولية لهما في موقع الحادث، فيما أكدت مصادر طبية أن حالتهما مستقرة ولا توجد خطورة على حياتهما.

إخماد الحريق وبدء التحقيقات

ونجحت القوات في السيطرة الكاملة على الحريق وإخماده، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة وإخطار جهات التحقيق للوقوف على أسباب الحريق.

