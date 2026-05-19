تشهد محافظة المنيا، اليوم الثلاثاء، طقساً مائل للحرارة، على كافة مراكز ومدن المحافظة، مع انخفاض درجتين عن اليومين السابقين.

وبحسب بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تواصل الموجة الحارة استمرارها على غاليية المحافظات، مع فرص تكون أتربة عالقة نهاراً على بعض المناطق المكشوفة من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد، ونشاط رياح مساءً على مناطق من القاهرة الكبرى قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية وسط وجنوب الصعيد.

وتسجل درجات الحرارة بمحافظة المنيا اليوم الثلاء، 41 درجة للعظمى، و21 درجة للصغرى، لتسود أجواء شديدة الحرارة نهاراً.