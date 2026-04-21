رئيس هيئة الدواء يشهد افتتاح أحدث خطوط إنتاج قطرات العيون بالإسكندرية

كتب : محمد البدري

08:17 م 21/04/2026
    الدكتور شيرين حلمي رئيس مجلس إدارة فاركو
    مؤتمر قيادات هيئة الدواء والشراء الموحد بشركةفاركو
    الدكتور هشام بدر نائب رئيس هيئة الشراء الموحد ٢

شهد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، اليوم الثلاثاء فعاليات افتتاح أحدث خطوط إنتاج قطرات العيون المعقمة بشركة فاركو للأدوية بمدينة العامرية في الإسكندرية.

وأوضح رئيس هيئة الدواء هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجية توطين الصناعات الدوائية المتطورة، وتقليل الاعتماد على الاستيراد عبر توفير مستحضرات حيوية محليا وفقا لأحدث معايير التصنيع العالمية، بما يضمن تعزيز الأمن الدوائي القومي.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية بالمنطقة الصناعية، بمناسبة تدشين الخط الجديد الذي تم تصميمه وتشغيله لمواكبة متطلبات منظمة الصحة العالمية، وذلك بحضور الدكتور هشام بدر نائب رئيس هيئة الشراء الموحد، والدكتور شيرين حلمي رئيس مجلس إدارة شركة فاركو، وعدد من قيادات القطاع الصحي، حيث اطلع الحضور على تكنولوجيا التعقيم المتطورة المستخدمة في مراحل الإنتاج المختلفة.

رؤية الدولة في التوطين والتصدير

وأكد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء، أن قطاع الدواء يمثل أولوية قصوى للأمن القومي، مشيراً إلى أن نسبة التصنيع المحلي وصلت إلى 91% من احتياجات السوق.

وأوضح الغمراوي أن التوسع في الخطوط الإنتاجية المعقدة يسهم في الوصول بمستهدفات الصادرات الدوائية إلى 3 مليارات دولار بحلول عام 2030، خاصة مع امتلاك مصر قاعدة صناعية تضم 180 مصنعاً تمنحها ميزة تنافسية كبرى في القارة الأفريقية.

ريادة السوق والتحول التكنولوجي

من جانبه، أشار الدكتور هشام بدر، نائب رئيس هيئة الشراء الموحد، إلى أن هذا المشروع يعزز من مكانة الصناعة الوطنية في توفير أدوية الأمراض المزمنة بأسعار ميسرة.

ولفت بدر إلى أن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في خطوط الإنتاج الجديدة يمثل نقلة نوعية تضمن كفاءة سلاسل الإمداد واستدامة توافر الدواء في المؤسسات الصحية الحكومية، مؤكداً انتظام منظومة سداد مستحقات الشركات لدعم استمرارية الإنتاج.

الابتكار والمعايير العالمية للتعقيم

وفي سياق متصل، أوضح الدكتور شيرين حلمي، رئيس مجلس إدارة فاركو، أن إجمالي الاستثمارات الموجهة لتحديث الخطوط والإنشاءات الجديدة بلغت مليارا و150 مليون جنيه.

وأضاف حلمي أن المصنع الجديد يستهدف تأمين 19% من احتياجات السوق المحلي من القطرات، بطاقة إنتاجية تصل إلى 20 مليون وحدة سنويا، مع الالتزام الصارم بمعايير التعقيم العالمية (EU GMP) لتقديم منتج آمن وفعال للمريض المصري.

