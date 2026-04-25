جبنة مجهولة المصدر.. ضبط مصنع غير مرخص و3 أطنان مواد خام في بني سويف

كتب : حمدي سليمان

11:50 ص 25/04/2026
    التحفظ على 3 أطنان ألبان داخل مصنع بير سلم ببني سويف (1)
    التحفظ على 3 أطنان ألبان داخل مصنع بير سلم ببني سويف (3)
    التحفظ على 3 أطنان ألبان داخل مصنع بير سلم ببني سويف (2)

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بني سويف، حملة مكبرة على الأنشطة الغذائية، لضبط المخالفات وحماية صحة المواطنين، في إطار تشديد الرقابة على الأسواق وتنفيذ توجيهات وزارة التموين.

تفاصيل الحملة التموينية

استهدفت الحملة التي أشرف عليها المهندس محمد عبدالرحمن، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، المرور على المصانع والمنشآت الغذائية للتأكد من التزامها بالاشتراطات القانونية والصحية.

ضبط مصنع جبنة بدون ترخيص

أسفرت جهود الحملة عن ضبط أحد مصانع الجبنة يعمل بدون ترخيص، في مخالفة صريحة للقوانين المنظمة لمزاولة الأنشطة الغذائية، مما يشكل خطرًا على صحة المواطنين.

المضبوطات
تمكنت الحملة من التحفظ على 2 طن من اللبن الفرز، و طن من خثرة الجبن تحت التصنيع، وذلك لعدم توافر الاشتراطات الصحية والتراخيص اللازمة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرير المحاضر اللازمة، تمهيدًا لعرضها على جهات التحقيق المختصة.

استمرار الحملات الرقابية

وأكدت مديرية التموين ببني سويف استمرار الحملات التموينية بشكل يومي ومكثف، لضبط الأسواق والتصدي لكافة صور الغش التجاري والتلاعب بالسلع، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

