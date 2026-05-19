سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 19-5-2026 مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن انخفض سعره بحلول التعاملات المسائية الاثنين.

يذكر أن سعر الذهب انخفض في مصر بنحو 25 جنيهًا، بحلول التعاملات المسائية الاثنين 18-5-2026، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات.

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 19-5-2026 وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 7840 جنيهًا.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 6860 جنيهًا.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 5880 جنيهًا.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 54880 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.02% إلى نحو 4539 دولارا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.