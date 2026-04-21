أكد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، اليوم الثلاثاء، تقدم جهود مصر في توطين صناعة الدواء بنسبة تصل إلى 91% من إجمالي احتياجات السوق المحلي، مؤكدا أن مخزون الأدوية في مصر آمن.

وقال الغمراوي إنه من بين كل 100 عبوة دواء تباع في السوق المصري توجد 91 عبوة تصنع في مصر، مضيفا أن أي إضافة لتلك المعدلات ستقلل الفاتورة الاستيرادية وتوطن صناعة تعتبر أمن قومي، مؤكدا أن ملف الدواء من الخطوط الحمراء بالنسبة للدولة.

180 مصنعًا.. قاعدة قوية للصناعات الدوائية المصرية

وأكد رئيس هيئة الدواء أن مصر تمتلك قاعدة صناعية قوية تضم 180 مصنعا، مما يمنح للصناعات الدوائية المصرية فرصة ذهبية لريادة السوق الإفريقي، وقدرة تنافسية هائلة في الأسواق الدولية، معتبرا التصدير "معركة حياة أو موت" لتعزيز الاقتصاد الوطني وتوفير العملة الصعبة.

تعزيز التصدير لإفريقيا

وأوضح الغمراوي أن السوق الأفريقي يمثل أولوية قصوى بوجود 1.4 مليار مستهلك، مشيراً إلى أن الاتفاقيات المبرمة تهدف لإنتاج 60% من احتياجات القارة داخليا بحلول 2032، لافتا إلى أن صادرات القطاع الدوائي تقدر بنحو 1.3 مليار دولار، إلا أن هذا الرقم يحتاج إلى مزيد من العمل لزيادته في الفترة المقبلة.

وأكد أن الهيئة تعمل بكل طاقتها لدعم المصنعين وتذليل العقبات لضمان استمرارية ريادة الدواء المصري إقليميا وعالمياً، وفتح أسواق جديدة تعزز من مكانة الصناعة الوطنية.

جاء ذلك خلال كلمته، اليوم الثلاثاء، بالمؤتمر الصحفي المنعقد في العامرية بالإسكندرية، بمناسبة افتتاح أحدث خطوط إنتاج شركة فاركو للأدوية والمخصص لقطرات العيون المعقمة، بحضور الدكتور شيرين حلمي رئيس مجلس إدارة فاركو، والدكتور هشام بدر نائب رئيس هيئة الشراء الموحد، ونخبة من قيادات القطاع الصحي، في خطوة تستهدف تعزيز الأمن الدوائي المصري ورفع القدرات التصديرية لأفريقيا.