أكثر من 2%.. تراجع أسعار النفط بعد تأجيل ترامب مهاجمة إيران

كتب : وكالات

06:11 ص 19/05/2026

تراجعت أسعار النفط بأكثر 2% في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الثلاثاء، بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليق هجوم كان من المقرر شنه على إيران وذلك لإتاحة الفرصة لإجراء مفاوضات لإنهاء الحرب.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يوليو ‌3.01 دولار، أو 2.7% إلى 109.09 دولار للبرميل بحلول الساعة 0001 بتوقيت جرينتش، في حين هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم يونيو 1.38 دولار، أو 1.3%، إلى 107.28 دولار.

كان الخامان القياسيان قد سجلا أعلى مستوياتهما منذ الخامس من مايو و30 أبريل على الترتيب في الجلسة السابقة.

وينقضي أجل عقد يونيو للخام الأمريكي اليوم الثلاثاء، إذ انخفض عقد يوليو الأكثر نشاطا 2.06 دولار أو 2% ⁠إلى 102.32 دولار للبرميل.

وقال ترامب أمس الاثنين، إن هناك فرصة جيدة جدا لتوصل الولايات المتحدة إلى اتفاق مع إيران يمنعها من الحصول على سلاح نووي، بعد ساعات من إعلانه تعليق عمل عسكري لإتاحة الفرصة لإجراء محادثات.

وقال تيم ووترر المحلل في كيه.سي.إم تريد: "خففت إشارة ترامب بعض الضغط الفوري، لكن المخاطر الأساسية لا تزال قائمة تراقب السوق الآن لترى ما إذا كانت تصريحات ترامب تمثل تحولا حقيقيا نحو التهدئة أم مجرد وقف تكتيكي".

وأضاف: "كذلك فإن كيفية رد إيران على المستجدات، وما يحدث فعلا في المياه بالنسبة لحركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز، يمثلان عاملين حاسمين في تحديد الاتجاه الذي ستسلكه أسعار النفط من الآن فصاعدا"، وفقا لرويترز.

