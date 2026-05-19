أعلنت إدارة التنسيق بالإدارة المركزية لمنطقة جنوب سيناء الأزهرية، عن فتح باب التقدم بطلبات النقل الخارجي للمعلمين الراغبين في النقل من المنطقة إلى مناطق أزهرية أخرى، وذلك للعام الدراسي 2026 - 2027، وفقًا للضوابط والتعليمات المنظمة لحركة النقل الأساسية.

وأكدت إدارة التنسيق، أن التقديم يتضمن المعلمين الذين توجد لديهم حالات عجز أو زيادة، على أن يتم التقدم بطلب النقل من خلال شيخ المعهد واعتماده من مدير الإدارة التعليمية، تمهيدًا لعرضه على رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، لاعتماده قبل بداية العام الدراسي الجديد.

المواعيد المحددة لتلقي الطلبات

وأشارت الإدارة إلى ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة لتلقي الطلبات، خاصة أنه جرى تحديد مدة أسبوعين فقط لتقديم طلبات النقل الخارجي، مع التأكيد على قيام إدارات المعاهد بحصر الطلبات وإرسالها للإدارات التعليمية التابعة لها، تمهيدًا لرفعها إلى إدارة التنسيق بالمنطقة.

الضوابط الخاصة بحركة النقل

كما أوضحت إدارة التنسيق، الضوابط الخاصة بحركة النقل، ومنها أن يكون قد مر عامين على مباشرة العمل بالنسبة للرجال، و يشترط للمنقولين من منطقة إلى أخرى مرور عام دراسي كامل قبل التقدم بطلب نقل جديد.

النقل على نفس التخصص

ولفتت إلى أنه حالة طلب النقل بالبدل، يجب أن يكون في نفس التخصص، وبعد موافقة المنطقتين كتابيًا، مع تقديم إقرار بعدم العدول عن طلب النقل عقب الموافقة عليه.

تنظيم حركة النقل بما يحقق التوازن

كما أكدت الإدارة المركزية لمنطقة جنوب سيناء الأزهرية حرصها على تنظيم حركة النقل بما يحقق التوازن بين احتياجات العمل والعجز والزيادة داخل المعاهد، مع الالتزام الكامل بالقواعد المنظمة للعملية، بما يضمن حسن سير العملية التعليمية.