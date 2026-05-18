ساعات عصيبة من القلق والترقب عاشتها إحدى قرى مركز أبو قرقاص بمحافظة المنيا، بعد اختفاء طفلة صغيرة تبلغ من العمر 6 سنوات عقب خروجها من الحضانة، في واقعة أثارت تعاطفًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما نشر والدها استغاثات للبحث عنها.

اختفاء طفلة المنيا

الفصل الأول من مأساة طفلة المنيا دارت أحداثه داخل قسم شرطة أبو قرصاص لدى حضور مدرس مساعد بإحدى الجامعات ليتقدم ببلاغ رسمي أكد فيه تغيب ابنته عقب عودتها من الحضانة، دون أن يتهم أحدًا بالتسبب في اختفائها، لتبدأ الأجهزة الأمنية رحلة بحث مكثفة لكشف الحقيقة.

مفاجأة بشأن طفلة أبو قرصاص

ومع تكثيف التحريات وجمع المعلومات، توصلت قوات الأمن إلى مفاجأة مأساوية، بعدما تم تحديد وضبط سيدة سبق لها العمل بإحدى الحضانات التي كانت ترتادها الطفلة.

اعترافات المتهمة

وخلال التحقيقات، اعترفت المتهمة بأنها استدرجت الطفلة ثم ألقتها داخل أحد المصارف المائية بالقرية، بدافع الانتقام من والدة الصغيرة، بسبب اتهام سابق لها بسرقة هاتف محمول، الأمر الذي تسبب — بحسب اعترافاتها — في تشويه سمعتها وفصلها من عملها بالحضانة.

وعقب اعتراف المتهمة، جرى التنسيق مع الجهات المعنية وانتشال جثمان الطفلة، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتباشر النيابة العامة التحقيقات لكشف كافة ملابسات الواقعة.

