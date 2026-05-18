إعلان

لغز اختفاء طفلة المنيا ينتهي بجريمة صادمة.. انتقام قاد إلى المأساة

كتب : مصراوي

05:12 م 18/05/2026

الشرطة تكشف لغز اختفاء طفلة المنيا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ساعات عصيبة من القلق والترقب عاشتها إحدى قرى مركز أبو قرقاص بمحافظة المنيا، بعد اختفاء طفلة صغيرة تبلغ من العمر 6 سنوات عقب خروجها من الحضانة، في واقعة أثارت تعاطفًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما نشر والدها استغاثات للبحث عنها.

اختفاء طفلة المنيا

الفصل الأول من مأساة طفلة المنيا دارت أحداثه داخل قسم شرطة أبو قرصاص لدى حضور مدرس مساعد بإحدى الجامعات ليتقدم ببلاغ رسمي أكد فيه تغيب ابنته عقب عودتها من الحضانة، دون أن يتهم أحدًا بالتسبب في اختفائها، لتبدأ الأجهزة الأمنية رحلة بحث مكثفة لكشف الحقيقة.

مفاجأة بشأن طفلة أبو قرصاص

ومع تكثيف التحريات وجمع المعلومات، توصلت قوات الأمن إلى مفاجأة مأساوية، بعدما تم تحديد وضبط سيدة سبق لها العمل بإحدى الحضانات التي كانت ترتادها الطفلة.

المتهمة بالتخلص من طفلة المنيا

اعترافات المتهمة

وخلال التحقيقات، اعترفت المتهمة بأنها استدرجت الطفلة ثم ألقتها داخل أحد المصارف المائية بالقرية، بدافع الانتقام من والدة الصغيرة، بسبب اتهام سابق لها بسرقة هاتف محمول، الأمر الذي تسبب — بحسب اعترافاتها — في تشويه سمعتها وفصلها من عملها بالحضانة.

وعقب اعتراف المتهمة، جرى التنسيق مع الجهات المعنية وانتشال جثمان الطفلة، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتباشر النيابة العامة التحقيقات لكشف كافة ملابسات الواقعة.

اقر أ أيضا:

تحرش بتلميذة داخل مكتبه.. الداخلية تلقي القبض على مدير مدرسة خاصة ببشتيل

مطاردة وهروب فاشل للمتحرش العجوز.. رحلة القبض على مدير مدرسة "هابي لاند" في سوهاج

جريمة داخل شقة المنيب.. حكاية أب أنهى حياة زوجته واستدرج ابنته من الدرس لقتلها

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

المنيا طفلة المنيا الشرطة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مصدر إيراني لرويترز: أمريكا أبدت مرونة في المناقشات الجارية
شئون عربية و دولية

مصدر إيراني لرويترز: أمريكا أبدت مرونة في المناقشات الجارية
"إساءة وتخريب وخداع".. تفاصيل نزاع الـ 500 يوم الذي أنصف هيفاء وهبي ضد
زووم

"إساءة وتخريب وخداع".. تفاصيل نزاع الـ 500 يوم الذي أنصف هيفاء وهبي ضد
مأساة تحت الدخان.. الكوم الأحمر تودع ضحايا حريق "نص الليل" بالدموع (صور)
حوادث وقضايا

مأساة تحت الدخان.. الكوم الأحمر تودع ضحايا حريق "نص الليل" بالدموع (صور)
صراع الداخل.. إعلام عبري يكشف سبب إعلان نتنياهو زيارته المزعومة للإمارات
شئون عربية و دولية

صراع الداخل.. إعلام عبري يكشف سبب إعلان نتنياهو زيارته المزعومة للإمارات
ليفربول يكشف عن تجهيزاته لوداع صلاح وروبرتسون
رياضة محلية

ليفربول يكشف عن تجهيزاته لوداع صلاح وروبرتسون

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

بعد تزايد الشكاوى.. مدبولي يكلف الوزارات والمحافظات بمواجهة "الكلاب الضالة"
سبب الأزمة وموقف التدريب.. مصدر بالأهلي يكشف تطورات حالة توروب الصحية
الأرصاد تعلن موعد انكسار الموجة الحارة وتحذر: حرارة الصعيد تصل لـ47
مواصفات جديدة لتنفيذ شقق الإسكان الاجتماعي وموعد الطرح
الداخلية تصدر قرارًا جديدًا بإضافة "شهادة استعلام أمني" ضمن مستندات تراخيص المرور