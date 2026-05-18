غالبا ما يصاب الإنسان بارتفاع ضغط الدم والسكري دون سابق إنذار، وقد لا تظهر عليهما أعراض واضحة في البداية، فلا ألم حاد ولا انهيار مفاجئ، ومع ذلك، بمرور الوقت، يمكن لهذين المرضين أن يلحقا الضرر تدريجيا بالقلب والكليتين والعينين والدماغ والأوعية الدموية معا.

كيف يرتبط ارتفاع ضغط الدم بالسكري؟

ووفقا لدراسة أجراها المجلس الهندي للأبحاث الطبية (ICMR) بالتعاون مع معهد أبحاث السرطان في الهند (INDIAB)، يرتبط ارتفاع ضغط الدم والسكري بالسمنة وقلة النشاط البدني وأنماط الحياة غير الصحية في الهند، كما وجدت الدراسة عددا كبيرا من الحالات غير المشخصة في المناطق الحضرية والريفية على حد سواء، بحسب timesofindia.

هل الصداع المستمر علامة على السكري؟

يتجاهل الكثيرون الصداع المتكرر معتبرين إياه مجرد إجهاد أو تعب من استخدام الشاشات أو قلة النوم، لكن عندما يصبح الصداع متكررا، خاصة في الصباح أو بعد فترات من المجهود، فقد يشير إلى ارتفاع ضغط الدم، وإذا كان المريض مصابا بداء السكري أيضا، يصبح الخطر أكبر لأن ارتفاع نسبة السكر في الدم يلحق الضرر بالأوعية الدموية مع مرور الوقت.

يرتبط ارتفاع ضغط الدم وداء السكري بحالات التمثيل الغذائي، وفي الممارسة السريرية، غالبا ما نرى أحدهما يسرع من تطور الآخر، يجب على المرضى عدم تجاهل العلامات التحذيرية مثل الصداع المستمر، وتشوش الرؤية، والتعب غير المعتاد، وتورم القدمين، أو كثرة التبول، لأن هذه الأعراض قد تشير إلى أن ارتفاع ضغط الدم يتفاقم بسبب اختلال نسبة السكر في الدم.

ويوضح الأطباء أن داء السكري يمكن أن يصلب الشرايين ويقلل من مرونتها، مما يصعب تدفق الدم بسلاسة في الجسم، ويجبر القلب على العمل بجهد أكبر، ومع مرور الوقت، يمكن أن يؤدي هذا الضغط إلى نوبات صداع لا ينبغي تجاهلها أبدا.

هل تشوش الرؤية علامة على السكري؟

العين من أوائل الأعضاء التي تتأثر بارتفاع ضغط الدم والسكري، فالأوعية الدموية الدقيقة في شبكية العين شديدة الحساسية لتغيرات ضغط الدم ومستوى السكر فيه، يعزى تشوش الرؤية عادة إلى التقدم في السن أو الإفراط في استخدام الهاتف المحمول، إلا أن صعوبة التركيز المفاجئة، أو ازدواج الرؤية، أو ظهور بقع داكنة، قد تشير إلى اعتلال الشبكية السكري أو تلف ناتج عن ارتفاع ضغط الدم غير المسيطر عليه.

قد يصاب الشخص نفسه بالسكري وارتفاع ضغط الدم دون ظهور أي أعراض ملحوظة، ويزيدان معا من احتمالية الإصابة بأمراض القلب، والسكتات الدماغية، ومشاكل الكلى، والعمى، لا يولي المرضى اهتماما للأعراض الأولى، ظنا منهم أنها ناتجة عن الإجهاد والتعب، وكلما طالت مدة عدم السيطرة على مستوى السكر وضغط الدم، ازداد خطر تلف البصر الدائم.

ما علاقة التعب بالسكري؟

أصبح التعب شائعا في الحياة العصرية، لكن التعب المرتبط بمرض السكري وارتفاع ضغط الدم يختلف، إذ يستمر حتى بعد الراحة، يلاحظ بعض الأشخاص أيضًا تورما حول الكاحلين أو القدمين، خاصة في المساء.

قد يحدث هذا لأن كلتا الحالتين تؤثران على الدورة الدموية ووظائف الكلى، فعندما تعجز الكلى عن التخلص من السوائل الزائدة بشكل صحيح، قد يظهر تورم في الأطراف السفلية، كما يواجه القلب عبئا إضافيا أثناء ضخ الدم عبر الأوعية الدموية المتضيقة أو المتضررة.

هل كثرة التبول والعطش علامة على السكري؟

من الأعراض الشائعة المرتبطة بداء السكري كثرة التبول، خاصة في الليل، ولكن عندما يصاحبها ارتفاع ضغط الدم، يزداد قلق الأطباء بشأن إجهاد الكلى وضعف السيطرة على مستوى السكر في الدم.

تساعد الكلى في تنظيم ضغط الدم وتصفية السكر الزائد من مجرى الدم، عندما يلحق داء السكري الضرر بأنسجة الكلى، يرتفع ضغط الدم غالبا، ما ينشئ حلقة مفرغة ضارة.

قد يشعر المرضى أيضا بعطش شديد، أو تعب بعد الوجبات، أو يلاحظون تغيرات مفاجئة في الوزن.