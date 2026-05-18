ضبطت حملة رقابية مشتركة بين مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد ومديرية الطب البيطري، صباح اليوم الاثنين، نحو 4 أطنان من الأغذية الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك خلال حملة مكبرة قبل عيد الأضحى المبارك.

ضبط فشة مجمدة فاسدة



وأسفرت الحملة، بحسب بيان رسمي، عن ضبط 2700 كيلو من الأحشاء الداخلية "فشة مجمدة" ظهرت عليها علامات الفساد وتغير واضح في الخواص الطبيعية، إلى جانب عدم وجود أي بيانات أو مستندات توضح مصدرها، في مخالفة صريحة للاشتراطات الصحية.

بطارخ مجهولة المصدر



كما جرى ضبط 1340 كيلو بطارخ بلدي مجمدة، تبين وجود تغير في خواصها الطبيعية وعدم مطابقتها للمواصفات الصحية الخاصة بالحفظ والتداول.

وكشفت الحملة أن الكميات المضبوطة كانت محفوظة داخل أكياس غير مخصصة لتخزين المواد الغذائية، مع وجود تلاعب متعمد في بيانات الإنتاج وفترات الصلاحية بهدف الغش والتدليس على المستهلكين.

إجراءات قانونية وتحفظ على المضبوطات



تم التحفظ على كافة المضبوطات وتحريزها تحت تصرف جهات التحقيق المختصة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.