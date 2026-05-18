أقام أهالي قرية الخضيري التابعة لمركز منية النصر بمحافظة الدقهلية، سرادق عزاء ضخم بمدخل القرية لاستقبال المعزين في وفاة 6 من أبناء القرية الذين لقوا مصرعهم في حادث تصادم سيارة ربع نقل مع تريلا على طريق «شرق العوينات ـ توشكى» بمحافظة أسوان.

وشهد السرادق تجمعًا كبيرًا من أهالي القرية والأقارب والأصدقاء، وسط حالة من الحزن الشديد التي خيمت على الجميع بعد رحيل الضحايا أثناء عودتهم من العمل في حصاد محصول القمح، فيما حرص المئات على تقديم واجب العزاء لأسر المتوفين.

تشييع جثامين ضحايا حادث توشكى بالدقهلية

وكان أهالي القرية قد شيعوا، ظهر اليوم، جثامين الضحايا الستة إلى مثواهم الأخير، بينما جرى تشييع جثامين 3 آخرين بمركزي الجمالية وميت سلسيل، من إجمالي 10 ضحايا أسفر عنهم الحادث المروع.

ووصلت الجثامين إلى المسجد الكبير بالقرية عقب نقلها من محافظة أسوان إلى القاهرة عبر مطار القاهرة الدولي، قبل نقلها بسيارات الإسعاف إلى القرية.

وأدى الأهالي صلاة الجنازة على الضحايا داخل المسجد الكبير بقرية الخضيري، وسط صرخات وانهيار ذويهم، قبل دفنهم بمقابر الأسرة.

أسماء ضحايا قرية الخضيري

وضمت قائمة ضحايا قرية الخضيري كلًا من: محمد مسعد الكفافي، وعبدالله عبدالرحمن حسن، 30 عامًا، وأحمد أبوزيد أحمد، 25 عامًا، ومحمد السعيد شعبان، 30 عامًا، وحسن محمد العشماوي، ومحمود السيد شعبان.

فيما شيع أهالي مركز الجمالية جثامين محمد السيد الشربيني، وعبدالله عبدالرحمن، وإسلام عبده كامل.