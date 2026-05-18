إعلان

الخضيري تفقد 6 من أبنائها.. عزاء جماعي لضحايا حادث توشكى في الدقهلية

كتب : رامي محمود

04:32 م 18/05/2026 تعديل في 04:34 م
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    ضحايا حادث توشكى (4)
  • عرض 5 صورة
    ضحايا حادث توشكى (5)
  • عرض 5 صورة
    ضحايا حادث توشكى (3)
  • عرض 5 صورة
    ضحايا حادث توشكى (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أقام أهالي قرية الخضيري التابعة لمركز منية النصر بمحافظة الدقهلية، سرادق عزاء ضخم بمدخل القرية لاستقبال المعزين في وفاة 6 من أبناء القرية الذين لقوا مصرعهم في حادث تصادم سيارة ربع نقل مع تريلا على طريق «شرق العوينات ـ توشكى» بمحافظة أسوان.

وشهد السرادق تجمعًا كبيرًا من أهالي القرية والأقارب والأصدقاء، وسط حالة من الحزن الشديد التي خيمت على الجميع بعد رحيل الضحايا أثناء عودتهم من العمل في حصاد محصول القمح، فيما حرص المئات على تقديم واجب العزاء لأسر المتوفين.

تشييع جثامين ضحايا حادث توشكى بالدقهلية

وكان أهالي القرية قد شيعوا، ظهر اليوم، جثامين الضحايا الستة إلى مثواهم الأخير، بينما جرى تشييع جثامين 3 آخرين بمركزي الجمالية وميت سلسيل، من إجمالي 10 ضحايا أسفر عنهم الحادث المروع.

ووصلت الجثامين إلى المسجد الكبير بالقرية عقب نقلها من محافظة أسوان إلى القاهرة عبر مطار القاهرة الدولي، قبل نقلها بسيارات الإسعاف إلى القرية.

وأدى الأهالي صلاة الجنازة على الضحايا داخل المسجد الكبير بقرية الخضيري، وسط صرخات وانهيار ذويهم، قبل دفنهم بمقابر الأسرة.

أسماء ضحايا قرية الخضيري

وضمت قائمة ضحايا قرية الخضيري كلًا من: محمد مسعد الكفافي، وعبدالله عبدالرحمن حسن، 30 عامًا، وأحمد أبوزيد أحمد، 25 عامًا، ومحمد السعيد شعبان، 30 عامًا، وحسن محمد العشماوي، ومحمود السيد شعبان.

فيما شيع أهالي مركز الجمالية جثامين محمد السيد الشربيني، وعبدالله عبدالرحمن، وإسلام عبده كامل.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حادث مروري الدقهلية أسوان

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مأساة تحت الدخان.. الكوم الأحمر تودع ضحايا حريق "نص الليل" بالدموع (صور)
حوادث وقضايا

مأساة تحت الدخان.. الكوم الأحمر تودع ضحايا حريق "نص الليل" بالدموع (صور)
سفينة نفط إيرانية تكسر الحصار الأمريكي وتصل جزيرة خرج
شئون عربية و دولية

سفينة نفط إيرانية تكسر الحصار الأمريكي وتصل جزيرة خرج
بروباجندا الاستدانة.. هل يتعرض المصريون لـ"استدامة" التقسيط؟
اقتصاد

بروباجندا الاستدانة.. هل يتعرض المصريون لـ"استدامة" التقسيط؟
"إساءة وتخريب وخداع".. تفاصيل نزاع الـ 500 يوم الذي أنصف هيفاء وهبي ضد
زووم

"إساءة وتخريب وخداع".. تفاصيل نزاع الـ 500 يوم الذي أنصف هيفاء وهبي ضد
بعد شائعة القبض عليه.. 15 صورة جمعت بين أصالة وزوجها فائق حسن
زووم

بعد شائعة القبض عليه.. 15 صورة جمعت بين أصالة وزوجها فائق حسن

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

بعد تزايد الشكاوى.. مدبولي يكلف الوزارات والمحافظات بمواجهة "الكلاب الضالة"
سبب الأزمة وموقف التدريب.. مصدر بالأهلي يكشف تطورات حالة توروب الصحية
الأرصاد تعلن موعد انكسار الموجة الحارة وتحذر: حرارة الصعيد تصل لـ47
مواصفات جديدة لتنفيذ شقق الإسكان الاجتماعي وموعد الطرح
الداخلية تصدر قرارًا جديدًا بإضافة "شهادة استعلام أمني" ضمن مستندات تراخيص المرور