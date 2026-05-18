رفع تريلا محملة بالطمي بعد انقلابها أعلى كوبري سندوب في الدقهلية

كتب : رامي محمود

04:35 م 18/05/2026
    رفع تريلا محملة بالطمي بعد انقلابها أعلى كوبري سندوب
    رفع تريلا محملة بالطمي بعد انقلابها أعلى كوبري سندوب
    رفع تريلا محملة بالطمي بعد انقلابها أعلى كوبري سندوب
    رفع تريلا محملة بالطمي بعد انقلابها أعلى كوبري سندوب

نجحت إدارة المركبات والصيانة بمحافظة الدقهلية، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، في رفع سيارة نقل تريلا محملة بالطمي بعد انقلابها أعلى كوبري منية سندوب بمدخل مدينة المنصورة، ما تسبب في تعطيل الحركة المرورية بالطريق الدائري.

وجرى التعامل مع الحادث تحت إشراف المهندس خالد جلال، مدير عام إدارة المركبات والصيانة، وبالتنسيق مع أمل الشحات، رئيس مركز ومدينة المنصورة، وبالتعاون مع إدارة مرور الدقهلية، حيث تم الدفع بونش المحافظة لرفع السيارة وإعادة تسيير الحركة المرورية.

رفع آثار انقلاب تريلا على كوبري سندوب بالدقهلية

وأوضح المهندس خالد جلال أن الأجهزة التنفيذية تحركت فور تلقي البلاغ، تنفيذًا لتوجيهات طارق مرزوق بسرعة التعامل مع الحادث ورفع آثار الانقلاب من الطريق، مؤكدًا أن التدخل السريع ساهم في إعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها خلال وقت قصير.

محافظ الدقهلية يوجه برفع درجة الاستعداد

ومن جانبه، أكد طارق مرزوق استمرار جاهزية أجهزة المحافظة على مدار الساعة للتعامل الفوري مع أي طوارئ أو حوادث مفاجئة، بالتنسيق مع الجهات الأمنية والتنفيذية.

وشدد محافظ الدقهلية على ضرورة استمرار رفع درجة الاستعداد بكافة الأجهزة التنفيذية، وسرعة التعامل مع أي معوقات أو حوادث للحفاظ على سلامة المواطنين وضمان انسياب الحركة المرورية على الطرق.

حادث المنصورة الدقهلية

