تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية من كشف غموض تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن اصطدام سيارة نقل بإحدى الفتيات أثناء عبورها مزلقان قطار، ما تسبب في إصابتها، قبل أن يحاول قائد السيارة الهروب من موقع الحادث.

تفاصيل ضبط المتهم في بدهس فتاة بمزلقان قطار بالقليوبية

وتلقى مدير أمن القليوبية إخطارًا من مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، يفيد برصد منشور مدعوم بمقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله قائد سيارة نقل وهو يصطدم بفتاة أثناء عبورها المزلقان، ثم يواصل السير بصورة عشوائية.

اصطدام بسيارات وتوك توك

وكشفت التحريات الأولية أن السائق أثناء محاولته الفرار من موقع الحادث اصطدم بعدد من سيارات المواطنين، بالإضافة إلى مركبتي “توك توك”، ما أثار حالة من الذعر بين المتواجدين بالمنطقة، وسط مطالب بسرعة ضبط قائد السيارة ومحاسبته قانونيًا.

ضبط السائق والسيارة

وبالفحص وإجراء التحريات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو، وتبين أنها سارية التراخيص، كما تم تحديد وضبط قائدها، وهو سائق مقيم بمحافظة القليوبية.

اعترافات المتهم

وبمواجهة السائق، أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بالفيديو المتداول، موضحًا أن سبب هروبه من موقع الحادث كان خوفه من ضبطه ومساءلته قانونيًا عقب اصطدامه بالفتاة والمركبات الأخرى.

الإجراءات القانونية

وتم التحفظ على السيارة المستخدمة في الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير المحضر اللازم بالحادث، فيما تولت النيابة العامة التحقيقات للوقوف على كافة ملابسات الواقعة واتخاذ ما يلزم من قرارات قانونية.