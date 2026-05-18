سفينة نفط إيرانية تكسر الحصار الأمريكي وتصل جزيرة خرج

أعلنت وكالة فارس الإيرانية الرسمية، أن ناقلة نفط إيرانية تجاوزت الحصار الأمريكي اليوم الإثنين ووصلت إلى أحد الموانئ الإيرانية.

وقالت وكالة فارس الرسمية الإيرانية: إن ناقلة نفط إيرانية خاضعة للعقوبات الأمريكية، كانت قبل أسبوعين قبالة السواحل الهندية، رست الآن في جزيرة خرج الإيرانية.

وحسب الوكالة الإيرانية الرسمية، فإن ناقلة الغاز المسال تمكنت من عبور خط الحصار الأمريكي والدخول إلى المياه الإيرانية دون أن يتم رصدها أو التعرف عليها.

الرد على المقترح الأمريكي

أعلنت إيران الإثنين أنها ردّت على مقترح أمريكي جديد يهدف إلى إنهاء الحرب، قائلة إن التواصل مستمر مع الولايات المتحدة رغم تقارير إعلامية إيرانية وصفت مطالب واشنطن بالمفرطة.

وأفادت وكالة تسنيم الإيرانية نقلاً عمن وصفته بالمصدر القريب من فريق التفاوض الايراني، بأنّ إيران سلّمت أحدث نصوصها المكون من 14 بنداً عبر وسيط باكستاني، ليقوم الوسيط الباكستاني بتسليمه إلى الأمريكيين.

وقال تقرير الوكالة إنّ النص الإيراني الجديد يركز "على موضوع مفاوضات إنهاء الحرب، والإجراءات التي تبني الثقة من قبل الجانب الأمريكي". كما نقلت تسنيم في تقرير آخر، أنّ الولايات المتحدة وافقت "على الإسقاط المؤقت للعقوبات" المفروضة على إيران.