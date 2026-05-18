إعلان

سفينة نفط إيرانية تكسر الحصار الأمريكي وتصل جزيرة خرج

كتب : وكالات

05:21 م 18/05/2026

سفينة نفط إيرانية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت وكالة فارس الإيرانية الرسمية، أن ناقلة نفط إيرانية تجاوزت الحصار الأمريكي اليوم الإثنين ووصلت إلى أحد الموانئ الإيرانية.

وقالت وكالة فارس الرسمية الإيرانية: إن ناقلة نفط إيرانية خاضعة للعقوبات الأمريكية، كانت قبل أسبوعين قبالة السواحل الهندية، رست الآن في جزيرة خرج الإيرانية.

وحسب الوكالة الإيرانية الرسمية، فإن ناقلة الغاز المسال تمكنت من عبور خط الحصار الأمريكي والدخول إلى المياه الإيرانية دون أن يتم رصدها أو التعرف عليها.

الرد على المقترح الأمريكي

أعلنت إيران الإثنين أنها ردّت على مقترح أمريكي جديد يهدف إلى إنهاء الحرب، قائلة إن التواصل مستمر مع الولايات المتحدة رغم تقارير إعلامية إيرانية وصفت مطالب واشنطن بالمفرطة.

وأفادت وكالة تسنيم الإيرانية نقلاً عمن وصفته بالمصدر القريب من فريق التفاوض الايراني، بأنّ إيران سلّمت أحدث نصوصها المكون من 14 بنداً عبر وسيط باكستاني، ليقوم الوسيط الباكستاني بتسليمه إلى الأمريكيين.

وقال تقرير الوكالة إنّ النص الإيراني الجديد يركز "على موضوع مفاوضات إنهاء الحرب، والإجراءات التي تبني الثقة من قبل الجانب الأمريكي". كما نقلت تسنيم في تقرير آخر، أنّ الولايات المتحدة وافقت "على الإسقاط المؤقت للعقوبات" المفروضة على إيران.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حرب إيران إيران وأمريكا مضيق هرمز

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بعد شائعة القبض عليه.. 15 صورة جمعت بين أصالة وزوجها فائق حسن
زووم

بعد شائعة القبض عليه.. 15 صورة جمعت بين أصالة وزوجها فائق حسن
مأساة تحت الدخان.. الكوم الأحمر تودع ضحايا حريق "نص الليل" بالدموع (صور)
حوادث وقضايا

مأساة تحت الدخان.. الكوم الأحمر تودع ضحايا حريق "نص الليل" بالدموع (صور)
اتحاد الكرة يعلن طاقم التحكيم الأجنبي لمباراة الزمالك وسيراميكا
رياضة محلية

اتحاد الكرة يعلن طاقم التحكيم الأجنبي لمباراة الزمالك وسيراميكا
"إساءة وتخريب وخداع".. تفاصيل نزاع الـ 500 يوم الذي أنصف هيفاء وهبي ضد
زووم

"إساءة وتخريب وخداع".. تفاصيل نزاع الـ 500 يوم الذي أنصف هيفاء وهبي ضد
بروباجندا الاستدانة.. هل يتعرض المصريون لـ"استدامة" التقسيط؟
اقتصاد

بروباجندا الاستدانة.. هل يتعرض المصريون لـ"استدامة" التقسيط؟

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

بعد تزايد الشكاوى.. مدبولي يكلف الوزارات والمحافظات بمواجهة "الكلاب الضالة"
سبب الأزمة وموقف التدريب.. مصدر بالأهلي يكشف تطورات حالة توروب الصحية
الأرصاد تعلن موعد انكسار الموجة الحارة وتحذر: حرارة الصعيد تصل لـ47
مواصفات جديدة لتنفيذ شقق الإسكان الاجتماعي وموعد الطرح
الداخلية تصدر قرارًا جديدًا بإضافة "شهادة استعلام أمني" ضمن مستندات تراخيص المرور