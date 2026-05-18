نجح الفريق الطبي بقسم جراحة الوجه والفكين بمستشفى قويسنا المركزي بمحافظة المنوفية، في إجراء جراحة دقيقة ومعقدة لمواطن يبلغ من العمر 58 عامًا، بعد تعرضه لحادث تصادم دراجة نارية تسبب في إصابته بكسور مضاعفة ومتفرقة بعظام العين اليمنى.

وجاء التدخل الطبي في إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وعمرو الغريب محافظ المنوفية، برفع كفاءة المنظومة الصحية وسرعة التعامل مع الحالات الحرجة وحوادث الطرق، إلى جانب تعليمات الدكتور عمرو مصطفى محمود وكيل وزارة الصحة بالمنوفية بدعم الأقسام التخصصية بالمستشفيات المركزية.

استقبال الحالة وإعلان الطوارئ

استقبل مستشفى قويسنا المركزي الحالة تحت إشراف الدكتور نجم ممدوح نجم الدين مدير عام المستشفى، والدكتورة ماجي عياد حلمي نائب مدير المستشفى للعمليات، حيث خضع المريض لفحوصات وأشعة مقطعية كشفت عن وجود كسور مضاعفة بعظام العين اليمنى.

ومع خطورة الإصابة وتأثيرها المباشر على العين وعظام الوجه، أعلن الفريق الطبي حالة الطوارئ، مع تجهيز المريض بشكل عاجل وإدخاله غرفة العمليات لإجراء التدخل الجراحي اللازم.

جراحة دقيقة لإعادة بناء عظام العين

وأجرى الفريق الطبي عملية دقيقة تضمنت ردًا مفتوحًا للكسور وإعادة بناء عظام العين، مع تثبيتها باستخدام الشرائح والمسامير الطبية، ما ساهم في استقرار الحالة الصحية للمريض.

ونقل الأطباء المريض عقب انتهاء الجراحة إلى القسم الداخلي بالمستشفى للمتابعة الطبية، حتى تحسنت حالته الصحية وخرج إلى منزله بشكل مستقر.

إشادة بكفاءة الفريق الطبي

وأشاد الدكتور عمرو مصطفى محمود وكيل وزارة الصحة بالمنوفية بنجاح الجراحة، مؤكدًا أن مستشفيات المنوفية أصبحت قادرة على التعامل مع الجراحات الدقيقة والحالات الحرجة بكفاءة كبيرة، بفضل دعم الأقسام التخصصية وتطوير الإمكانيات الطبية.

وأضاف أن المستشفيات المركزية لم تعد تقتصر على تقديم الخدمات الأولية فقط، بل أصبحت تنفذ جراحات متقدمة تضاهي ما يقدم داخل المستشفيات الجامعية.

كتيبة طبية وراء النجاح

وشارك في إجراء الجراحة فريق جراحة الوجه والفكين بقيادة الدكتور أحمد عادل أبوالمكارم أخصائي ورئيس القسم، وضم الفريق الدكتور أمنية مختار مساعد الأخصائي، والدكتور محمد شكري طبيب مقيم، والدكتورة ريم محيي الدين طبيب مقيم.

كما شارك فريق التخدير والأشعة بقيادة الدكتور عبدالعزيز المصري، إلى جانب فنيي التخدير والأشعة بقيادة كبير الفنيين الأستاذ ضاحي.

وضم فريق التمريض مس رشا بخيري رئيسة تمريض العمليات، ومس نجوى، ومس نرمين، ومس هيام، حيث ساهموا في سرعة تجهيز الحالة والتعامل معها بكفاءة داخل غرفة العمليات.