إعلان

صوامع المنيا تستقبل 362 ألف طن قمح

كتب : جمال محمد

04:46 م 18/05/2026

عماد كدواني

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، اليوم الإثنين، استمرار الشون والصوامع في استقبال محصول القمح لموسم حصاد 2026، مشيرًا إلى أنه تم توريد 362 ألفًا و699 طنًا و119 كيلوجرامًا من الأقماح منذ انطلاق الموسم، وذلك من خلال 42 موقعًا تخزينيًا تم تجهيزها لاستيعاب الطاقة الإنتاجية للمحصول.

وأوضح المحافظ أن عمليات التوريد تسير بصورة منتظمة بجميع مراكز المحافظة، في ظل متابعة ميدانية يومية لتيسير الإجراءات أمام المزارعين وتسريع عمليات الاستلام دون معوقات، مع الالتزام الكامل بالضوابط والمعايير التي أقرتها وزارة التموين والتجارة الداخلية.

وأشار اللواء كدواني إلى أن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة تعمل على مدار الساعة لمتابعة حركة التوريد لحظيًا، والتعامل الفوري مع أية تحديات، من خلال تنسيق متكامل بين مديريات التموين والزراعة والجهات المعنية، بما يضمن تحقيق أعلى معدلات الكفاءة التشغيلية خلال موسم التوريد الحالي.

كما شدد المحافظ على أهمية الحفاظ على هذا المعدل المتصاعد من التوريد، دعمًا لتوجهات الدولة في تعزيز الأمن الغذائي وزيادة الاحتياطي الاستراتيجي من القمح، موجّهًا الشكر للمزارعين على التزامهم وتعاونهم ودورهم الوطني في دعم الاقتصاد القومي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

عماد كدواني المنيا الزراعة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مأساة تحت الدخان.. الكوم الأحمر تودع ضحايا حريق "نص الليل" بالدموع (صور)
حوادث وقضايا

مأساة تحت الدخان.. الكوم الأحمر تودع ضحايا حريق "نص الليل" بالدموع (صور)
مفاجأة.. الأزهر: مشروع قانون الأحوال الشخصية لم يعرض علينا
أخبار مصر

مفاجأة.. الأزهر: مشروع قانون الأحوال الشخصية لم يعرض علينا
صراع الداخل.. إعلام عبري يكشف سبب إعلان نتنياهو زيارته المزعومة للإمارات
شئون عربية و دولية

صراع الداخل.. إعلام عبري يكشف سبب إعلان نتنياهو زيارته المزعومة للإمارات
بروباجندا الاستدانة.. هل يتعرض المصريون لـ"استدامة" التقسيط؟
اقتصاد

بروباجندا الاستدانة.. هل يتعرض المصريون لـ"استدامة" التقسيط؟
مصدر إيراني لرويترز: أمريكا أبدت مرونة في المناقشات الجارية
شئون عربية و دولية

مصدر إيراني لرويترز: أمريكا أبدت مرونة في المناقشات الجارية

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

بعد تزايد الشكاوى.. مدبولي يكلف الوزارات والمحافظات بمواجهة "الكلاب الضالة"
سبب الأزمة وموقف التدريب.. مصدر بالأهلي يكشف تطورات حالة توروب الصحية
الأرصاد تعلن موعد انكسار الموجة الحارة وتحذر: حرارة الصعيد تصل لـ47
مواصفات جديدة لتنفيذ شقق الإسكان الاجتماعي وموعد الطرح
الداخلية تصدر قرارًا جديدًا بإضافة "شهادة استعلام أمني" ضمن مستندات تراخيص المرور