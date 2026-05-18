راجعين من الوردية.. إصابة 7 عمال في حادث تصادم مروع بالسويس

كتب : حسام الدين أحمد

03:56 م 18/05/2026

تصادم السيارة بالحاجز الخراسني

أصيب 7 أشخاص في حادث تصادم سيارة ميكروباص بالحاجز الخرساني بطريق «السويس - السخنة»، وتم نقل المصابين إلى مجمع السويس الطبي لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة.

وتلقى مرفق إسعاف السويس بلاغًا من قائدي السيارات يفيد وقوع حادث تصادم لسيارة أجرة كانت تقل عددًا من العمال والفنيين العائدين من أحد مواقع العمل، وعلى الفور جرى الدفع بـ4 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث لنقل المصابين.

وكشفت المعاينة الأولية أن السرعة الزائدة وعدم تقدير المسافات كانا السبب الرئيسي وراء وقوع الحادث، ما أدى إلى اصطدام السيارة بالحاجز الخرساني على جانب الطريق.

ورفعت الجهات المعنية آثار الحادث من حرم الطريق لتسيير الحركة المرورية ومنع التكدسات.

حالة المصابين

وقال مصدر طبي إن قسم الطوارئ بـمجمع السويس الطبي استقبل المصابين، وتنوعت إصاباتهم بين سحجات وكدمات وكسور بالأطراف، مؤكدًا أن حالتهم العامة مستقرة.

وأضاف المصدر أنه جرى توقيع الفحوصات الطبية اللازمة على المصابين، وحجزهم بالأقسام الداخلية تحت الملاحظة لحين استقرار حالتهم الصحية بشكل كامل.

اثار الحادث على السيارة

