استقبل المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية، اليوم الإثنين، وفدًا من المتسابقات المصريات المشاركات في مسابقة ملكة جمال البحر المتوسط "Miss Mediterranean".

وتأتي الزيارة على هامش تواجدهن بالمدينة، في إطار الأنشطة الثقافية والترويجية للمعالم الأثرية التي تزخر بها عروس البحر المتوسط.



جولة تفقدية وشرح للمقتنيات الأثرية

تضمنت الزيارة جولة تفقدية شاملة داخل قاعات العرض المختلفة بالمتحف، حيث استمعت المتسابقات إلى شرح مفصل حول تاريخ إنشاء المتحف وأبرز المقتنيات النادرة التي يحتويها.

وركزت الجولة على توضيح القيمة التاريخية والحضارية للقطع الأثرية التي تعود للعصرين اليوناني والروماني، والتي تعكس الدور الريادي للإسكندرية كمركزًا للإشعاع الثقافي قديمًا.



إشادة بالمستوى التنظيمي والعرض المتحفي

أعربت المتسابقات عن إعجابهن الشديد بالمستوى التنظيمي المتطور ودقة العرض المتحفي الذي يتبع أحدث المعايير الدولية.

وأشدن بما يضمه المتحف من كنوز أثرية تمثل جانبًا مهمًا من عراقة التاريخ المصري، مؤكدات أن هذه الجولة ساهمت في إثراء حصيلتهن المعرفية حول التراث السكندري وتطوره عبر العصور المختلفة.



صور تذكارية وتجربة ثقافية مميزة

وفي ختام الجولة، حرصت المشاركات على التقاط عددًا من الصور التذكارية داخل أروقة المتحف وبين تماثيله الشهيرة، تعبيرًا عن سعادتهن بهذه التجربة الثقافية المميزة.

وتهدف مثل هذه الزيارات الرسمية، التي تحظى برعاية وزارة السياحة والآثار، إلى تسليط الضوء على المقاصد السياحية المصرية وتقديم صورة حضارية مشرفة للمتاحف الوطنية أمام الجمهور المحلي والدولي رسميًا.