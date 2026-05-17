نعى المهندس عمرو لاشين ضحايا الحادث المروع الذي وقع بطريق توشكى / شرق العوينات عند الكيلو 27، إثر تصادم سيارة نصف نقل مع سيارة تريلا، وأسفر عن مصرع 10 أشخاص وإصابة 5 آخرين.

التنسيق لنقل الجثامين إلى الدقهلية

وأكد محافظ أسوان تقديم خالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا، مشيرًا إلى أنه جرى التنسيق مع اللواء طارق مرزوق لسرعة إنهاء الإجراءات اللازمة لنقل جثامين المتوفين وتسليمها إلى ذويهم بمحافظة الدقهلية.

وأوضح أن الأجهزة التنفيذية تعمل على تيسير جميع الإجراءات الإنسانية والقانونية المتعلقة بالحادث، لتخفيف المعاناة عن أسر الضحايا.

خروج المصابين من المستشفى

وأشار المحافظ إلى توفير الرعاية الطبية والعلاجية الكاملة للمصابين الخمسة، مؤكدًا تماثلهم للشفاء وخروجهم من مستشفى أبو سمبل الدولي عقب تلقيهم العلاج اللازم.

دعم ورعاية لأسر الضحايا

وشدد محافظ أسوان على أهمية تكاتف جميع الأجهزة المعنية للتعامل السريع مع الحوادث الطارئة، بما يسهم في تقديم الدعم اللازم للمصابين وأسر الضحايا.

وأكد أن المحافظة لن تدخر جهدًا في توفير أوجه الرعاية والمساندة الإنسانية للمواطنين في مثل هذه الظروف.