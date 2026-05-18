شيع المئات من أهالي قرية الخضيري التابعة لمركز منية النصر بمحافظة الدقهلية، اليوم الإثنين، جثامين 6 من أبناء القرية الذين لقوا مصرعهم في حادث تصادم مروع بين سيارة نصف نقل وتريلا على طريق «شرق العوينات ـ توشكى» بمحافظة أسوان، أثناء عودتهم من العمل في حصاد محصول القمح.

ووصلت الجثامين إلى المسجد الكبير بالقرية عقب نقلها جوا من محافظة أسوان إلى القاهرة عبر مطار القاهرة الدولي، ثم جرى نقلها إلى القرية بسيارات الإسعاف وسط حالة من الحزن والانهيار بين الأهالي وذوي الضحايا.

وأدى المشيعون صلاة الجنازة على الضحايا داخل المسجد الكبير بقرية الخضيري، قبل تشييعهم إلى مثواهم الأخير بمقابر الأسرة، وسط صرخات وبكاء الأهالي الذين ودعوا أبناءهم في مشهد إنساني مؤلم.

أسماء ضحايا حادث الدقهلية بأسوان

وضمت قائمة الضحايا كلًا من: عبدالله عبدالرحمن حسن، 30 عامًا، وأحمد أبوزيد أحمد، 25 عامًا، ومحمد السعيد شعبان، 30 عامًا، وحسن محمد العشماوي، ومحمود السيد شعبان، وعبدالله عبدالرحمن.

وتجمع الأهالي داخل سرادق عزاء كبير أقيم بمدخل القرية لاستقبال المعزين، فيما خيمت حالة من الصدمة والحزن على الجميع بعد رحيل الشباب الذين خرجوا بحثًا عن لقمة العيش.

محافظ الدقهلية ينعى ضحايا «لقمة العيش»

وفي السياق ذاته، قدم طارق مرزوق التعازي لأسر الضحايا، مؤكدًا متابعته المستمرة منذ وقوع الحادث، وداعيًا الله أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ويلهم أسرهم الصبر والسلوان.

وكان محافظ الدقهلية قد نسق مع عمرو لاشين لإنهاء إجراءات نقل الجثامين من مستشفى أبو سمبل إلى مطار أسوان، ثم إلى مطار القاهرة، مع توفير سيارات إسعاف لنقل الجثامين إلى القرية فور وصولها.

كما وجه مسؤولي مديرية التضامن الاجتماعي بسرعة صرف المساعدات المالية المقررة لأسر الضحايا، وتقديم أوجه الدعم والرعاية الاجتماعية اللازمة لهم.