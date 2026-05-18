لم يتخيل صاحب شقة سكنية بمنطقة الوفاء والأمل في الهرم أن الطرق على بابه سيقوده إلى واحدة من أخطر وقائع انتحال الصفة والسرقة المنظمة، بعدما فوجئ بعدد من الأشخاص يقتحمون منزله، يتقدمهم رجل يرتدي ملابس أميرية ويعرّف نفسه بأنه ضابط شرطة برتبة نقيب.

الفصل الأول من قضية الهرم

المشهد بدا في البداية وكأنه حملة أمنية طبيعية، خاصة بعدما طلب المتهمون الاطلاع على أوراق الإقامة، قبل أن تتحول اللحظات سريعًا إلى كابوس، حين أجبروا الضحية على الدخول إلى إحدى الغرف وأغلقوا الباب عليه بالقوة.

دهاء عصابة شقة الهرم

خلال دقائق، استولى المتهمون على كرتونة تحتوي على أكثر من مليون جنيه إلى جانب مشغولات ذهبية، ثم فروا هاربين تاركين خلفهم صدمة كبيرة وتساؤلات حول كيفية تنفيذ الجريمة بهذه الجرأة.

الشرطة تكشف المستور

التحريات كشفت مفاجآت مدوية، بعدما توصلت جهود المقدم مصطفى الدكر رئيس مباحث الهرم إلى هوية المتورطين وضبطهم، ليتبين أن العقل المدبر للجريمة ضابط شرطة سابق خرج على المعاش الطبي، واستغل خبرته الأمنية في ارتداء "أفرول" أميري وملابس مشابهة للزي الشرطي لخداع الضحية وإيهامه بوجود مأمورية رسمية.

العقل المدبر مفاجأة

تحقيقات العميد عمرو حجازي رئيس مباحث قطاع الغرب بينت أن المتهم الرئيسي خطط بعناية للجريمة بعد علمه بتحركات مندوب توصيل الأموال ومواعيد التسليم الخاصة بمعاملات مالية بنظام “المقاصة”، قبل أن يستعين بباقي المتهمين لتنفيذ السرقة.

وعثر رجال الشرطة بحوزة المتهمين على مبالغ مالية ضخمة، وأموال محولة عبر تطبيقات إلكترونية، وسيارة استخدمت في ارتكاب الواقعة، بالإضافة إلى مشغولات ذهبية تم شراؤها من متحصلات السرقة ليقترب إجمالي المضبوطات المستردة من 3 ملايين جنيه.

اقر أ أيضا:

تحرش بتلميذة داخل مكتبه.. الداخلية تلقي القبض على مدير مدرسة خاصة ببشتيل

مطاردة وهروب فاشل للمتحرش العجوز.. رحلة القبض على مدير مدرسة "هابي لاند" في سوهاج

جريمة داخل شقة المنيب.. حكاية أب أنهى حياة زوجته واستدرج ابنته من الدرس لقتلها