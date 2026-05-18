صراع الداخل.. إعلام عبري يكشف سبب إعلان نتنياهو زيارته المزعومة للإمارات

كتب : محمد جعفر

03:51 م 18/05/2026

بنيامين نتنياهو

ذكرت صحيفة تايمز أوف إسرائيل العبرية أن قرار مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتأكيد زيارته المزعومة للإمارات جاء مدفوعاً بمخاوف من أن سلفه نفتالي بينيت زعيم المعارضة كان يخطط لزيارة مماثلة.

وذكرت القناة 12 أن مكتب نتنياهو خشي من أن تصبح زيارة بينيت علنية بينما تبقى زيارته سرية، مما قد يخلق انطباعاً بأن بينيت هو الضيف المرحب به، وفق تعبيرها.

وفي هذا السياق كانت وزارة الخارجية الإماراتية قد سارعت في نفى الأخبار المتداولة بشأن زيارة رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الإمارات، أو استقبال أي وفد عسكري إسرائيلي على أراضيها، مؤكدًة أن علاقاتها مع إسرائيل علاقات معلنة، نشأت في إطار الاتفاق الإبراهيمي المعروف والمعلن، ولا تقوم على السرية أو الترتيبات الخفية.

وأضافت الخارجية "أي ادعاءات عن زيارات أو ترتيبات غير معلنة لا أساس لها من الصحة، ما لم تصدر عن الجهات الرسمية المختصة في دولة الإمارات".

