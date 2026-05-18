ذكرت صحيفة تايمز أوف إسرائيل العبرية أن قرار مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتأكيد زيارته المزعومة للإمارات جاء مدفوعاً بمخاوف من أن سلفه نفتالي بينيت زعيم المعارضة كان يخطط لزيارة مماثلة.

منافسة بين نتنياهو وبينيت

وذكرت القناة 12 أن مكتب نتنياهو خشي من أن تصبح زيارة بينيت علنية بينما تبقى زيارته سرية، مما قد يخلق انطباعاً بأن بينيت هو الضيف المرحب به، وفق تعبيرها.

الإمارات تنفي التقارير بشأن الزيارة

وفي هذا السياق كانت وزارة الخارجية الإماراتية قد سارعت في نفى الأخبار المتداولة بشأن زيارة رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الإمارات، أو استقبال أي وفد عسكري إسرائيلي على أراضيها، مؤكدًة أن علاقاتها مع إسرائيل علاقات معلنة، نشأت في إطار الاتفاق الإبراهيمي المعروف والمعلن، ولا تقوم على السرية أو الترتيبات الخفية.

وأضافت الخارجية "أي ادعاءات عن زيارات أو ترتيبات غير معلنة لا أساس لها من الصحة، ما لم تصدر عن الجهات الرسمية المختصة في دولة الإمارات".