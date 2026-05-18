قررت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الإثنين، تأجيل محاكمة شاب متهم بقتل ابن عمه، والذي تربطه به صلة مصاهرة كونه شقيق زوجته، وذلك على خلفية خلافات أسرية نشبت بينهما بمدينة سوهاج الجديدة.

محاكمة شاب قتل شقيق زوجته بسوهاج

وتعود أحداث القضية إلى شهر أكتوبر من العام الماضي، عندما تلقى اللواء دكتور حسن عبدالعزيز، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بالعثور على جثة شاب غارقًا في دمائه بدائرة قسم شرطة سوهاج الجديدة.

تبين من التحريات أن المجني عليه يُدعى محمد. م 25 عامًا، وتوفي متأثرًا بإصابته بعدة طعنات نافذة باستخدام سلاح أبيض.

التحريات تكشف تفاصيل الجريمة

وكشفت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة ابن عم المجني عليه وشقيق زوجته، ويدعى محمد. د 33 عامًا، حيث استدرج المجني عليه بحجة الجلوس على أحد المقاهي لتناول فنجان قهوة وإنهاء الخلافات الأسرية القائمة بينهما.

وأضافت التحريات أن المتهم اصطحب المجني عليه بسيارته الخاصة، وأثناء سيرهما بمدينة سوهاج الجديدة، توقف بحجة وجود عطل فني بالسيارة، قبل أن يعتدي عليه بسلاح أبيض، مسددًا له 5 طعنات بالجانب الأيسر، وطعنة غائرة من الخلف بالناحية اليمنى، إلى جانب عدة جروح قطعية بالبطن تسببت في تهتك بالأحشاء ونزيف دموي حاد أودى بحياته.

القبض على المتهم وإحالته للجنايات

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم عقب تقنين الإجراءات، وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات، قبل أن تقرر إحالة المتهم محبوسًا إلى محكمة الجنايات التي أصدرت قرارها بتأجيل نظر القضية.