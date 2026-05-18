أحال عمرو الغريب محافظ المنوفية اليوم الإثنين، عددًا من المسؤولين والعاملين للتحقيق خلال جولة ميدانية مفاجئة شملت رئاسة حي شرق شبين الكوم ومديرية التموين، بعد رصد حالات غياب وتقصير وضعف في مستوى الأداء والإشراف داخل عدد من الإدارات الخدمية.

إحالة سكرتير حي شرق و16 موظفًا للتحقيق

كشف المحافظ خلال جولته المفاجئة برئاسة حي شرق شبين الكوم عن ضعف مستوى الإشراف وتدني الأداء الإداري، ما دفعه لإحالة سكرتير الحي للتحقيق، إلى جانب إحالة 16 من العاملين بسبب التغيب وترك العمل دون إذن رسمي، مؤكدًا ضرورة الانضباط الإداري وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

متابعة المركز التكنولوجي وملف التصالح

وتفقد المحافظ المركز التكنولوجي بحي شرق لمتابعة انتظام سير العمل ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ووجه بضرورة تعليق بنرات توضح الإجراءات المنظمة لكافة الخدمات لتسهيل حصول المواطنين عليها بشكل أسرع وأكثر تنظيمًا.

كما شدد على سرعة إنهاء موقف المتأخرات بملف التصالح على مخالفات البناء، مكلفًا الإدارة الهندسية بتسريع الإجراءات وتذليل أي عقبات تواجه المواطنين.

تفقد الحملة الميكانيكية بحي شرق

وشملت الجولة المرور على الحملة الميكانيكية بالحي، حيث تابع المحافظ الحالة الفنية للمعدات والمركبات ومدى جاهزيتها للعمل، واستمع إلى شرح حول خطة الصيانة والمعدات المعطلة والجدول الزمني المستهدف لإعادتها للخدمة.

إحالة 20 موظفًا بمديرية التموين للتحقيق

وفاجأ محافظ المنوفية مركز خدمة المواطنين بمديرية التموين والتجارة الداخلية، حيث رصد غياب عدد من العاملين وتقصيرًا في أداء المهام، وقرر إحالة 20 موظفًا للتحقيق بسبب التغيب دون إذن رسمي.

وتابع المحافظ آلية العمل داخل المركز والخدمات المقدمة للمواطنين، ومنها استخراج البطاقات التموينية وبدل الفاقد والتالف والإضافات الجديدة، كما استفسر عن موقف البطاقات المتوقفة والإجراءات الخاصة بإعادتها للخدمة.

تشديد على حسن استقبال المواطنين

وأكد المحافظ ضرورة حسن معاملة المواطنين داخل المصالح الحكومية، مع تبسيط الإجراءات وتقديم التسهيلات اللازمة، مشددًا على استمرار الجولات المفاجئة لمتابعة الأداء داخل القطاعات الخدمية المختلفة وتحقيق الانضباط الإداري.