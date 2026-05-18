قررت محكمة جنايات شبين الكوم اليوم الإثنين 18 مايو، مد أجل النطق بالحكم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"عروس المنوفية" والمتهم فيها زوج بقتل زوجته داخل منزل الزوجية بقرية ميت برة التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، إلى جلسة غد الثلاثاء.

تأجيل النطق بالحكم على المتهم بقتل زوجته

وشهدت الجلسة حضور أسرة المجني عليها وعدد من أهالي القرية، وسط حالة من الترقب والحزن، انتظارًا لحسم القضية التي أثارت حالة واسعة من الجدل داخل محافظة المنوفية خلال الأشهر الماضية.

اتهام الزوج بالقتل العمد

وواجهت النيابة العامة المتهم بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار، بعدما كشفت التحقيقات تعرض الزوجة لاعتداء داخل منزل الزوجية أسفر عن وفاتها، قبل ضبط الزوج وإحالته للمحاكمة الجنائية.

وطالبت أسرة المجني عليها خلال الجلسات بالقصاص وتحقيق العدالة، مؤكدين تمسكهم بحق ابنتهم بعد الواقعة التي هزت أهالي القرية.

بداية الواقعة

وتعود أحداث القضية إلى مطلع ديسمبر 2025، عقب تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية بلاغًا بالعثور على سيدة متوفاة داخل منزلها بقرية ميت برة التابعة لمركز قويسنا، وبها آثار اعتداء أثارت شبهة جنائية.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة شبين الكوم تحت تصرف جهات التحقيق، التي باشرت التحقيقات واستجوبت الزوج، قبل صدور قرار بحبسه على ذمة القضية ثم إحالته إلى محكمة الجنايات.

ترقب بين الأهالي

وسادت حالة من الترقب بين أهالي قرية ميت برة مع اقتراب صدور الحكم النهائي، خاصة بعد جلسات مطولة شهدت استعراض أوراق القضية وسماع المرافعات والدفاع عن المتهم، في واحدة من القضايا التي حظيت بمتابعة واسعة داخل المنوفية.