خنقته بيديها.. أم تنهي حياة طفلها في المنوفية

كتب : أحمد الباهي

03:14 م 18/05/2026

شهدت إحدى قرى مركز الباجور بمحافظة المنوفية، اليوم الإثنين، واقعة مأساوية بعدما أقدمت أم على إنهاء حياة طفلها البالغ من العمر 4 سنوات ونصف داخل منزل الأسرة، وسط حالة من الصدمة والحزن بين الأهالي.

التحريات الأولية: الأم مريضة نفسيًا

وكشفت التحريات الأولية أن الأم تعاني من مرض نفسي، فيما جرى إبلاغ الأجهزة الأمنية بالواقعة فور اكتشاف وفاة الطفل داخل المنزل.

الشرطة تنتقل لموقع الحادث

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، بالتنسيق مع جهات التحقيق، حيث بدأت النيابة العامة معاينة موقع الحادث والاستماع إلى أقوال الشهود وأفراد الأسرة لكشف ملابسات الواقعة كاملة.

القبض على الأم

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على الأم، فيما جرى تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث.

النيابة توجه بتشريح الجثمان

وقررت النيابة العامة نقل جثمان الطفل إلى الطب الشرعي لتشريح الجثمان لبيان سبب الوفاة بشكل رسمي، والتأكد من كافة تفاصيل الواقعة، مع استكمال التحقيقات حول ملابسات الحادث ودوافعه.

المنوفية النيابة العامة جريمة قتل

