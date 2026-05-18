"أنا 5%".. سائق يقلب توك توك براكب بسبب 15 جنيها في الشرقية

كتب : ياسمين عزت

12:38 م 18/05/2026

سادت حالة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب تداول مقطع فيديو صادم يوثق لحظة قيام سائق "توك توك" في مركز بلبيس بمحافظة الشرقية بقلب مركبته وبداخلها أحد الركاب، إثر مشادة حادة نشبت بينهما بسبب الخلاف على قيمة الأجرة.

وأظهر الفيديو مشادة حادة بين السائق والراكب، قبل أن يتطور الموقف بشكل مفاجئ، حيث أقدم السائق على قلب التوك توك بالراكب وسط صرخات واستياء المتواجدين، مرددًا: «أنا 5%.. وهما عارفين.. مش قادرين على التوك توك اركبوا عربية أرخص».

الواقعة جاءت رغم إعلان مجلس مدينة بلبيس مؤخرًا توحيد تعريفة ركوب التوك توك داخل المركز بقيمة 15 جنيهًا لأي مشوار، في محاولة للحد من شكاوى المواطنين بسبب تفاوت الأسعار، إلا أن عددًا من السائقين لا يزالون يفرضون أجرة مختلفة وفقًا لرغبتهم.

وأثار الفيديو حالة من الاستياء بين الأهالي ورواد السوشيال ميديا، الذين طالبوا بسرعة اتخاذ إجراءات قانونية ضد السائق، مع تكثيف الرقابة على سائقي التوك توك وإلزامهم بالتعريفة الرسمية حفاظًا على سلامة المواطنين ومنع تكرار مثل هذه الوقائع.

