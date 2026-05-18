مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

المقاولون العرب

- -
20:00

وادي دجلة

الدوري الإنجليزي

أرسنال

- -
22:00

بيرنلي

الدوري المصري

طلائع الجيش

- -
17:00

فاركو

جميع المباريات

إعلان

4 مواجهات للهبوط وأرسنال يبحث عن المجد.. مواعيد مباريات اليوم الإثنين

كتب : محمد خيري

11:33 ص 18/05/2026
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    مباراة مان سيتي وأرسنال (2) (1)
  • عرض 12 صورة
    مباراة مان سيتي وأرسنال (6) (1)
  • عرض 12 صورة
    مباراة مان سيتي وأرسنال (3) (1)
  • عرض 12 صورة
    مباراة مان سيتي وأرسنال (10) (1)
  • عرض 12 صورة
    مباراة مان سيتي وأرسنال (9) (1)
  • عرض 12 صورة
    مباراة مان سيتي وأرسنال (12) (1)
  • عرض 12 صورة
    مباراة مان سيتي وأرسنال (13) (1)
  • عرض 12 صورة
    مباراة مان سيتي وأرسنال (11) (1)
  • عرض 12 صورة
    مباراة مان سيتي وأرسنال (15) (1)
  • عرض 12 صورة
    مباراة مان سيتي وأرسنال (22) (1)
  • عرض 12 صورة
    مباراة مان سيتي وأرسنال (8) (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تتجه أنظار جماهير كرة القدم، اليوم الإثنين الموافق 18 مايو 2026، إلى عدد من المواجهات المهمة في مختلف المسابقات المحلية والأوروبية، يتصدرها لقاء أرسنال أمام بيرنلي ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

أرسنال يبحث عن التتويج

ويدخل أرسنال المواجهة بشعار الفوز فقط، من أجل الاقتراب خطوة جديدة نحو التتويج بلقب الدوري الإنجليزي، في ظل تصدره جدول الترتيب برصيد 79 نقطة، قبل جولتين فقط من نهاية المسابقة.

مباريات الهبوط في الدوري المصري

كما تشهد منافسات الدوري المصري إقامة 4 مواجهات قوية ضمن الجولة 11 من مجموعة الهبوط، حيث تسعى الفرق لحصد النقاط للهروب من شبح الهبوط وتحسين مواقعها في جدول الترتيب.

مواعيد أبرز مباريات اليوم الإثنين

الدوري المصري

كهرباء الإسماعيلية × حرس الحدود — الساعة 5:00 مساءً — أون سبورت ماكس

طلائع الجيش × فاركو — الساعة 5:00 مساءً — أون سبورت

المقاولون العرب × وادي دجلة — الساعة 8:00 مساءً — أون سبورت ماكس

غزل المحلة × الاتحاد السكندري — الساعة 8:00 مساءً — أون سبورت

الدوري الإنجليزي الممتاز

أرسنال × بيرنلي — الساعة 10:00 مساءً — بي إن سبورتس HD1.

اقرأ أيضا:

انفعل مع جون إدوارد.. عبدالله السعيد ينفجر في وجه معتمد جمال بعد الخسارة

الزمالك يتأهب لمباراة الحسم.. قرار من معتمد جمال للاعبين قبل مواجهة سيراميكا

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مباريات اليوم الأرسنال الدوري المصري الهبوط

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"مجانين".. ترامب: الإيرانيون يصرخون من آثار الحرب ويتوقون بشدة لتوقيع اتفاق
شئون عربية و دولية

"مجانين".. ترامب: الإيرانيون يصرخون من آثار الحرب ويتوقون بشدة لتوقيع اتفاق
مجدي الجلاد: بعت لاعب للأهلي قبل ما يلبس فانلة سموحة؟ فرج عامر يحكي أغرب
مصراوى TV

مجدي الجلاد: بعت لاعب للأهلي قبل ما يلبس فانلة سموحة؟ فرج عامر يحكي أغرب
4 مواجهات للهبوط وأرسنال يبحث عن المجد.. مواعيد مباريات اليوم الإثنين
رياضة محلية

4 مواجهات للهبوط وأرسنال يبحث عن المجد.. مواعيد مباريات اليوم الإثنين
شعبة السكر: 4 آلاف جنيه زيادة في سعر الطن بالأسواق خلال شهرين
اقتصاد

شعبة السكر: 4 آلاف جنيه زيادة في سعر الطن بالأسواق خلال شهرين

تفاصيل ضبط طالب انتحل صفة فتاة للنصب على رواد السوشيال باسم "الخطوبة"
حوادث وقضايا

تفاصيل ضبط طالب انتحل صفة فتاة للنصب على رواد السوشيال باسم "الخطوبة"

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

سبب الأزمة وموقف التدريب.. مصدر بالأهلي يكشف تطورات حالة توروب الصحية
الأرصاد تعلن موعد انكسار الموجة الحارة وتحذر: حرارة الصعيد تصل لـ47
مواصفات جديدة لتنفيذ شقق الإسكان الاجتماعي وموعد الطرح
الداخلية تصدر قرارًا جديدًا بإضافة "شهادة استعلام أمني" ضمن مستندات تراخيص المرور