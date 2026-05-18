تتجه أنظار جماهير كرة القدم، اليوم الإثنين الموافق 18 مايو 2026، إلى عدد من المواجهات المهمة في مختلف المسابقات المحلية والأوروبية، يتصدرها لقاء أرسنال أمام بيرنلي ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

أرسنال يبحث عن التتويج

ويدخل أرسنال المواجهة بشعار الفوز فقط، من أجل الاقتراب خطوة جديدة نحو التتويج بلقب الدوري الإنجليزي، في ظل تصدره جدول الترتيب برصيد 79 نقطة، قبل جولتين فقط من نهاية المسابقة.

مباريات الهبوط في الدوري المصري

كما تشهد منافسات الدوري المصري إقامة 4 مواجهات قوية ضمن الجولة 11 من مجموعة الهبوط، حيث تسعى الفرق لحصد النقاط للهروب من شبح الهبوط وتحسين مواقعها في جدول الترتيب.

مواعيد أبرز مباريات اليوم الإثنين

الدوري المصري

كهرباء الإسماعيلية × حرس الحدود — الساعة 5:00 مساءً — أون سبورت ماكس

طلائع الجيش × فاركو — الساعة 5:00 مساءً — أون سبورت

المقاولون العرب × وادي دجلة — الساعة 8:00 مساءً — أون سبورت ماكس

غزل المحلة × الاتحاد السكندري — الساعة 8:00 مساءً — أون سبورت

الدوري الإنجليزي الممتاز

أرسنال × بيرنلي — الساعة 10:00 مساءً — بي إن سبورتس HD1.

