قررت النيابة العامة فى مركز الحسينية محافظة الشرقية، حبس الزوج المتهم بقتل زوجته طعنًا داخل منزل الزوجية بقرية الإخيوة التابعة لدائرة المركز، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك على خلفية اتهامه بإنهاء حياة زوجته إثر خلافات أسرية بينهما.

وكانت قرية الإخيوة التابعة لمركز الحسينية، شهدت واقعة مأساوية، بعدما أقدم زوج على قتل زوجته بعد تسديد عدة طعنات لها داخل منزل الأسرة، ما تسبب في وفاتها في الحال، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى والتحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة.

وتلقى اللواء عمرو رؤوف، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من مأمور مركز شرطة الحسينية بشأن مقتل سيدة على يد زوجها داخل نطاق المركز.



وانتقلت الأجهزة الأمنية وضباط المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين من التحريات الأولية أن ابنة المجني عليها، وتدعى "سماح . أ" في العقد الثاني من عمرها، استغاثت بالجيران عقب مشاهدتها والدها، ويدعى "محمد . أ"، أثناء تعديه على والدتها بعدة طعنات أودت بحياتها.

وتم تحرير محضر بالواقعة، فيما أمرت النيابة العامة بطلب تحريات المباحث حول ملابسات الحادث، وانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثمان وبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها، مع مباشرة التحقيقات اللازمة.