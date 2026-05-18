سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بمنتصف تعاملات الاثنين

كتب : أحمد الخطيب

01:36 م 18/05/2026

سعر الذهب

ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 25 جنيهًا، بمنتصف تعاملات الاثنين 18-5-2026، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات.

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 4600 جنيه للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 5914 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 6900 جنيه للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 7885 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 55200 جنيه وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 78850 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 245223 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 394250 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.04% إلى نحو 4494 دولارا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

