شن جهاز حماية المستهلك بمحافظة الشرقية حملة تفتيشية ورقابية مفاجئة بمركز أولاد صقر، أسفرت عن ضبط 26 طن مخللات مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل إحدى المنشآت الغذائية التي تدار بدون ترخيص.

جاء ذلك في إطار توجيهات حازم الأشموني محافظ الشرقية، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمنشآت الغذائية، لضبط السلع الفاسدة وحماية صحة المواطنين، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

ومن جانبه، أوضح إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الحملات تأتي ضمن خطة تفعيل المنظومة الرقابية والتصدي لكافة صور الغش التجاري والاستغلال، وفقًا لقانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018.

وأكد شريف جمعة مدير عام فرع جهاز حماية المستهلك بالشرقية، أن معلومات وردت إلى الفرع تفيد بقيام أحد الأشخاص بإدارة منشأة غذائية بدون ترخيص بمركز أولاد صقر، وعلى الفور تم توجيه حملة رقابية مفاجئة استهدفت المنشأة محل الشكوى.

وأسفرت الحملة عن ضبط 26 طن مخللات غير صالحة للاستهلاك الآدمي ومجهولة المصدر، وتم تحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد أصحاب المنشأة.