إعلان

ضبط 26 طن مخللات فاسدة في الشرقية

كتب : ياسمين عزت

04:58 م 17/05/2026

مخللات فاسدة ارشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شن جهاز حماية المستهلك بمحافظة الشرقية حملة تفتيشية ورقابية مفاجئة بمركز أولاد صقر، أسفرت عن ضبط 26 طن مخللات مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل إحدى المنشآت الغذائية التي تدار بدون ترخيص.

جاء ذلك في إطار توجيهات حازم الأشموني محافظ الشرقية، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمنشآت الغذائية، لضبط السلع الفاسدة وحماية صحة المواطنين، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

ومن جانبه، أوضح إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الحملات تأتي ضمن خطة تفعيل المنظومة الرقابية والتصدي لكافة صور الغش التجاري والاستغلال، وفقًا لقانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018.

وأكد شريف جمعة مدير عام فرع جهاز حماية المستهلك بالشرقية، أن معلومات وردت إلى الفرع تفيد بقيام أحد الأشخاص بإدارة منشأة غذائية بدون ترخيص بمركز أولاد صقر، وعلى الفور تم توجيه حملة رقابية مفاجئة استهدفت المنشأة محل الشكوى.

وأسفرت الحملة عن ضبط 26 طن مخللات غير صالحة للاستهلاك الآدمي ومجهولة المصدر، وتم تحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد أصحاب المنشأة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

السلع حماية المستهلك الشرقية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

5 سيارات في سوق المستعمل يمكن شراؤها بقيمة "جنيه ذهب" واحد.. التفاصيل
أخبار السيارات

5 سيارات في سوق المستعمل يمكن شراؤها بقيمة "جنيه ذهب" واحد.. التفاصيل
أشرف زكي يشكو صفحة على فيسبوك بعد منشورات عن عبدالرحمن أبو زهرة
زووم

أشرف زكي يشكو صفحة على فيسبوك بعد منشورات عن عبدالرحمن أبو زهرة
مؤشرات التصعيد وساعة الصفر.. هل تعود حرب إيران قريبا؟
شئون عربية و دولية

مؤشرات التصعيد وساعة الصفر.. هل تعود حرب إيران قريبا؟
ارتبط اسمه بـ سما المصري.. من هو الشاب الذي تم منعه من دخول السينما بسبب
زووم

ارتبط اسمه بـ سما المصري.. من هو الشاب الذي تم منعه من دخول السينما بسبب
تتويج مصطفى عسل بلقب بطولة العالم للإسكواش
رياضة عربية وعالمية

تتويج مصطفى عسل بلقب بطولة العالم للإسكواش

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان