قال موقع "أكسيوس"، إن عددا من المقربين من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يخشون أن تكون أخطر نتيجة فعلية للقمة مع الصين هي ارتفاع احتمالات إقدام الرئيس الصيني شي جين بينج على غزو تايوان خلال السنوات الـ5 المقبلة، وهو ما قد يؤدي إلى قطع إمدادات الرقائق الإلكترونية المستخدمة في تشغيل تقنيات الذكاء الاصطناعي عن الشركات الأمريكية.

ووفقا للمصادر، فقد أُعجب ترامب بالأجواء الاحتفالية وبمستوى الوصول الخاص الذي وفره الرئيس الصيني خلال زيارته إلى بكين، لكن رغم أجواء الود الظاهرة، فإن الرسائل السياسية لم تكن بنفس الدرجة من التوافق.

رسائل شي جين بينج حول السيادة وتايوان

وقال أحد مستشاري ترامب، إن الرئيس شي "يحاول نقل الصين إلى موقع جديد يقول فيه: لسنا قوة صاعدة، بل نحن ند مساو لكم، وتايوان ملك لي".

وأضاف مستشار الرئيس الأمريكي، أن هذه الزيارة أشارت إلى احتمال أكبر بكثير لأن تصبح تايوان مطروحة على الطاولة خلال السنوات الـ5 المقبلة.

وأكد المسؤول الأمريكي، أنه لا توجد أي فرصة لأن تكون واشنطن مستعدة اقتصاديا؛ إذ أن سلسلة توريد الرقائق الإلكترونية بعيدة تماماً عن تحقيق الاكتفاء الذاتي.

وأوضح: "بالنسبة للرؤساء التنفيذيين، بل وللاقتصاد بأكمله، لا توجد قضية أكثر إلحاحا من سلسلة إمداد الرقائق".

إشادة الرؤساء التنفيذيين بملف إيران وأمريكا

وأشار مستشار الرئيس الأمريكي، إلى أن ترامب حظي بإشادة من عدد من الرؤساء التنفيذيين بسبب تشدده في ملف إيران وأمريكا وتعامله مع فنزويلا، إضافة إلى جهوده لفتح الأسواق وتجنب استئناف حرب إيران.

وأفاد أن بعض المديرين التنفيذيين خرجوا من الاجتماعات وهم أكثر تفاؤلا بإمكانية حصول شركاتهم على تراخيص للعمل داخل الصين، ونسبوا ذلك إلى تدخل ترامب المباشر.

ورغم هذا التفاؤل في قطاع الأعمال، تظل المخاوف قائمة من أن يؤدي أي صراع مستقبلي بين تايوان والصين إلى شلل تقني عالمي، خاصة في ظل الاعتماد الكلي على الرقائق الإلكترونية لتشغيل أنظمة الذكاء الاصطناعي المتطورة.