مصرع طفل سقط داخل أسانسير في المنيا

كتب : جمال محمد

08:01 م 04/05/2026

لقي طفل مصرعه، اليوم الاثنين، إثر إصابته بإصابات خطيرة بعد سقوطه داخل أسانسير بأحد الأبراج السكنية بمركز بني مزار شمال محافظة المنيا.

تفاصيل الواقعة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطارًا يفيد بمصرع طفل داخل غرفة أسانسير عقب سقوطه بداخلها.

وانتقلت قوات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتبين مصرع طفل يبلغ من العمر 3 سنوات ونصف، إثر سقوطه داخل الأسانسير أثناء لهوه وابتعاده عن أسرته، ما أسفر عن إصابته بنزيف وكسور متعددة أودت بحياته في الحال.

نقل الجثمان والتحقيقات

جرى نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، فيما تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث.

