تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا جهودها لكشف غموض واقعة العثور على جثة طفلة داخل جوال وملقاة داخل مصرف بإحدى قرى مركز أبو قرقاص.

تغيب طفلة قبل العثور على جثمانها

وتلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا بتغيب الطفلة «لارين محمد فوزي»، 6 سنوات، والمقيمة بقرية السحالة، منذ أمس السبت، في ظروف غامضة.

العثور على الجثة داخل جوال

وبتكثيف التحريات، تم العثور على جثة الطفلة داخل جوال ملقى على حافة ترعة بالقرية، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

تحقيقات موسعة لكشف الجاني

وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق، فيما تواصل الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات الجريمة وضبط مرتكبيها.