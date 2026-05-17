رافق الدكتور محمد جبر، نائب محافظ المنيا، المهندس أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان للمرافق والبنية التحتية، خلال جولة ميدانية لتفقد عدد من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي الجاري تنفيذها بالمحافظة، اليوم الأحد، بحضور عدد من قيادات وزارة الإسكان، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.

تفقد محطة معالجة صرف صحي المنيا

واستهل الوفد جولته بتفقد مشروع محطة معالجة صرف صحي المنيا بالظهير الصحراوي، لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع والوقوف على معدلات الإنجاز، تمهيدًا لدخول المحطة الخدمة.

واستعرض مسؤولو المشروع مكونات المحطة، التي تبلغ طاقتها التصميمية من 90 إلى 120 ألف متر مكعب يوميًا، وتشمل محطة الرفع الرئيسية والمساعدة، وخطوط الطرد والسيب النهائي، إلى جانب منظومة ري الغابة الشجرية، بما يسهم في تحسين خدمات الصرف الصحي والتوسع في الاستفادة من المياه المعالجة.

«حياة كريمة» تدعم تطوير الخدمات بالريف

وأكد الدكتور محمد جبر، نائب محافظ المنيا، أن مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي الجاري تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» تعكس اهتمام الدولة بتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في قرى الريف المصري.

وأشار إلى المتابعة اليومية والمستمرة لمعدلات التنفيذ بالتنسيق مع الجهات المنفذة، لضمان الالتزام بالجداول الزمنية والمعايير الفنية المطلوبة.

توجيهات بسرعة إنهاء الأعمال

ومن جانبه، شدد المهندس أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان للمرافق، على ضرورة سرعة تلافي أي ملاحظات بالمشروع والانتهاء من الأعمال المتبقية، مع استمرار التنسيق الكامل بين الجهات التنفيذية والاستشارية، لسرعة استلام المحطة ودخولها الخدمة في أقرب وقت ممكن.

وأكد أن تلك المشروعات تسهم بشكل مباشر في تحسين جودة الحياة ودعم جهود الدولة لتطوير خدمات البنية التحتية بالمحافظة.

متابعة مشروعات «حياة كريمة» بالمنيا

كما استكمل الوفد جولته بتفقد عدد من مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، والتي شملت محطة معالجة برمشا، ومحطة رفع عطف حيدر، ومحطة رفع برمشا، ومحطة كفر المغربي، ومحطة مياه العدوة، وذلك لمتابعة نسب التنفيذ ومعدلات الإنجاز بالمشروعات الجارية.

ورافق الوفد خلال الجولة المهندس مصطفى الشيمي، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، واللواء مهندس أمين شوقي، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس حسن يحيى، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، والمهندس طارق الرفاعي، معاون وزيرة الإسكان للمرافق، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والفنية المعنية بالمشروعات.