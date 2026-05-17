عقد مجلس جامعة المنيا الأهلية اجتماعه برئاسة الدكتور عصام الدين صادق فرحات، اليوم الأحد، لمناقشة عدد من الموضوعات المرتبطة بسير العملية التعليمية والامتحانية للفصل الدراسي الثاني، واستكمال البنية التحتية للبرامج الدراسية، ووضع الرؤى المستقبلية والاستراتيجية للجامعة، بما يدعم تطوير المنظومة الأكاديمية ويعزز جاهزية الجامعة لتقديم تجربة تعليمية متكاملة وفق أحدث المعايير.

إجراءات صارمة لمواجهة الغش الإلكتروني

واستعرض المجلس الاستعدادات الخاصة بامتحانات الفصل الدراسي الثاني المقرر انطلاقها في 19 مايو الجاري، وناقش آليات مواجهة الغش والغش الإلكتروني داخل اللجان الامتحانية، مع التأكيد على الالتزام الكامل بالقواعد المنظمة لضمان الانضباط وتكافؤ الفرص بين الطلاب.

وأقر المجلس ضوابط صارمة، من بينها التواجد المبكر قبل الامتحان بنصف ساعة على الأقل، واصطحاب الهوية الجامعية والشخصية، ومنع دخول الهواتف المحمولة والساعات والنظارات الذكية وكروت الاتصال والسماعات اللاسلكية، مع اعتبار حيازة وسائل الغش مخالفة تستوجب المساءلة الفورية.

تأكيد على الحسم مع أي مخالفات داخل اللجان

وأكد الدكتور عصام فرحات أن الجامعة لن تتهاون مع أي محاولات للإخلال بنظام الامتحانات، مشددًا على التعامل الفوري والحاسم مع أي حالات غش يتم رصدها، حفاظًا على مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص.

كما ناقش المجلس دور المراقبين والملاحظين داخل اللجان، وضرورة تنفيذ المهام بدقة وحيادية، مع تكثيف المتابعة لضمان سير الامتحانات في أجواء مستقرة ومنضبطة.

تدشين مكتب ضمان الجودة واستعداد للاعتماد الأكاديمي

ووافق المجلس على تدشين مكتب لضمان الجودة بالجامعة، إلى جانب تشكيل لجنة لدراسة متطلبات الاعتماد الأكاديمي، في إطار خطة الجامعة للتأهيل للاعتماد المؤسسي والبرامجي، خاصة مع قرب تخرج أول دفعات الجامعة من كليات الصيدلة والحاسبات والذكاء الاصطناعي والعلاقات العامة والإعلان.

تطوير البرامج الأكاديمية والتدريب الطبي

كما ناقش المجلس لوائح كليتي التمريض وإدارة الأعمال تمهيدًا لاعتمادها وبدء الدراسة، ضمن خطة التوسع في البرامج الأكاديمية.

وتناول الاجتماع الاستعدادات الخاصة باستقبال التدريب الطبي وطلاب الامتياز بالمستشفيات الجامعية ومستشفى طب الأسنان، بما يضمن توفير بيئة تدريبية متكاملة تدعم الجانب العملي وترفع الكفاءة المهنية للطلاب.

خطة استراتيجية وهوية بصرية لجامعة المنيا الأهلية

وفي ختام الاجتماع، وافق المجلس على تشكيل لجنة لإعداد الخطة الاستراتيجية للجامعة للفترة من 2026 إلى 2030، مع توجيهات بوضع رؤية واضحة تقوم على تقييم الإمكانات وتحليل الواقع المؤسسي.

كما أعلن المجلس البدء في إعداد هوية بصرية متكاملة للجامعة، تشمل تصميمًا موحدًا وشعارات لكلياتها وبرامجها الأكاديمية، بما يعزز الصورة الذهنية للجامعة ويرسخ مكانتها كصرح تعليمي حديث.

جامعة المنيا الأهلية تتجه نحو جامعات الجيل الرابع

وأكد رئيس الجامعة أن الخطة الاستراتيجية تستهدف التحول إلى نموذج جامعات الجيل الرابع، من خلال تعزيز التعليم والبحث العلمي والتعاون الدولي والتحول الرقمي، بما يتماشى مع توجهات الدولة لتطوير التعليم الجامعي.