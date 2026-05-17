تحولت حياة سيدة تُدعى "شيماء السيد"، من قرية بمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، إلى مأساة مستمرة بعد أكثر من 21 عامًا من الزواج، بعدما اتهمت زوجها بالتعدي عليها بالضرب والإهانة بشكل متكرر أمام أبنائها، وصولًا إلى تهديدها بآلة حادة وطردها من منزل الزوجية.

دعم سابق وبناء منزل من مالها الخاص

وقالت السيدة في تصريح خاص لـ"مصراوي": إنها تحملت مع زوجها سنوات طويلة من الظروف المعيشية الصعبة، حيث كانت تقيم معه داخل منزل قديم مبني بالطين تابع لأسرة الزوج، مؤكدة أنها وقفت بجواره حتى تحسنت أوضاعه المادية بعد حصوله على قطعة أرض، ثم قامت ببناء منزل الأسرة من مالها الخاص.

تصاعد الخلافات إلى اعتداءات وتهديدات

وأضافت السيدة أن الخلافات بينهما تصاعدت تدريجيًا، وتحولت الحياة الزوجية إلى مشاجرات وإهانات متكررة أمام الأبناء، رغم تدخل عدد من الأقارب أكثر من مرة لمحاولة إنهاء النزاعات والحفاظ على استقرار الأسرة.

وأشارت إلى أن زوجها – بحسب روايتها – تمادى في الاعتداء عليها، ووصل الأمر إلى محاولة التهجم عليها بسكين، فضلًا عن طردها من المنزل والتشهير بها أمام الجيران، ما دفعها إلى طلب الطلاق أكثر من مرة، لكنه كان يرفض ويهددها باستمرار.

دعوى خلع ومغادرة منزل الزوجية

وأوضحت "شيماء"، أنها اضطرت في النهاية إلى إقامة دعوى خلع بعد استحالة استمرار الحياة بينهما، خوفًا على نفسها وأبنائها من تطور الخلافات إلى جرائم، خاصة مع تدخل الأبناء أحيانًا لفض المشاجرات.

اقتحام المنزل والاستيلاء على المنقولات

وتابعت أنها غادرت المنزل وأقامت لدى والدتها بصحبة أبنائها، إلا أنها فوجئت خلال فترة غيابها – وفق أقوالها – بقيام زوجها باقتحام المنزل والاستيلاء على جميع منقولات الزوجية ومحتوياته، ثم تغيير أقفال البوابة ومنعها من الدخول.

وقالت: «ده بيت والدي وممتلكاته، وزوجي سرقه»، مؤكدة أنها حررت محضرًا دون اتخاذ إجراءات حاسمة ضده، بحسب وصفها، ما عرضها وأبناءها للخطر.

محضر رسمي ومطالبة بالحماية

وأكدت السيدة أنها حررت محضرًا بالواقعة حمل رقم 5524 لسنة 2026 إداري مركز، مطالبة بسرعة التدخل لتمكينها من استرداد حقوقها وحمايتها وأبنائها بعد سنوات طويلة من المعاناة.