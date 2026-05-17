في قلب منشأة القناطر شمال قطاع أكتوبر، أظهر فيديو شخصين في حالة غياب تام عن الوعي، يترنحان في الشارع بجسدين لم يعد يملكهما سوى "الكيف" نتيجة سموم المواد المخدرة.



مأساة في كادر واحد بمنشأة القناطر

المشهد كان صادما؛ ملامح ضائعة وحركات غير متزنة كشفت بوضوح عن وقوعهما في فخ الإدمان. لم تكن مجرد سهرة عابرة، بل فضيحة علنية وثقتها العدسات وشاهدها الآلاف، مما أثار موجة من الغضب والقلق بين المتابعين حول وصول الشباب لهذه الحالة من الضياع.

قبضة الشرطة تنهي الرحلة

لم يمر الوقت طويلاً حتى تحركت أجهزة الأمن بالجيزة لفك شفرة الفيديو قوات الشرطة حددت هويتهما وهما عاملان.

اعترافات المتهمين بواقعة فيديو الجيزة

وبمجرد ضبطهما اعترفا "احنا اللي ظهرنا في الفيديو" وأكدا أن السبب "حقنة أو سيجارة" مخدرة غيب عقلهما.

