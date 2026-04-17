لفتة إنسانية.. تعليم القليوبية يتبنى حالة طالبة بلا مأوى بشبرا الخيمة

كتب : أسامة علاء الدين

10:15 م 17/04/2026

في لفتة إنسانية سريعة، أعلن الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، تكفله بكافة الاحتياجات الأساسية لطالبة بالصف الثالث الثانوي من مدينة شبرا الخيمة، بعد تعرضها لظرف إنساني صعب تمثل في طردها من منزل أسرتها نتيجة خلافات أسرية بين الوالدين.

تذليل العقبات التعليمية

أكد وكيل الوزارة أن الطالب هو محور العملية التعليمية، مشددًا على التعامل مع الحالات الإنسانية باعتبارها أولوية، مشيرًا إلى أنه سيتم استقبال الطالبة يوم الأحد المقبل بمكتبه، والعمل على تذليل كافة العقبات التي تواجهها، وعلى رأسها نقل قيدها من إدارة شرق شبرا الخيمة التعليمية إلى إدارة بنها التعليمية نظرًا لظروفها الأسرية.

تفاصيل الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة إلى تعرض الطالبة آلاء “أ”، المقيدة بشعبة علمي علوم بمدرسة قاسم أمين الرسمية للغات، للطرد من منزل أسرتها، ما اضطرها للمبيت في الشارع قبل أن تتدخل إحدى السيدات وتقيم حاليًا لديها بمنطقة الحرس الوطني بمدينة بنها.

معاناة الطالبة

كشفت الطالبة عن معاناتها، مؤكدة فقدانها بطاقتها الشخصية وعدم قدرتها على استخراج بدل فاقد، ما يهدد دخولها امتحانات الثانوية العامة، إلى جانب فقدان كتبها وأدواتها الدراسية في توقيت حرج من العام الدراسي.

تحركات رسمية لدعم الطالبة

شدد وكيل وزارة التربية والتعليم على سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استقرار الطالبة نفسيًا وتعليميًا، وتمكينها من استكمال دراستها وأداء امتحاناتها دون أي معوقات.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

عبد الرحيم كمال يشيد بجمهور نادي الزمالك: "يفرح القلب"
زووم

عبد الرحيم كمال يشيد بجمهور نادي الزمالك: "يفرح القلب"
أديب: 164 مليار دولار ديون تثقل كاهل الاقتصاد.. نحتاج إلى إعفاء ديون مثل
أخبار مصر

أديب: 164 مليار دولار ديون تثقل كاهل الاقتصاد.. نحتاج إلى إعفاء ديون مثل
أنفاق أصفهان: معركة الـ100 متر على اليورانيوم بين إيران وأمريكا (تجربة
حكايات الناس

أنفاق أصفهان: معركة الـ100 متر على اليورانيوم بين إيران وأمريكا (تجربة
"رفقة ممدوح عباس".. حسن شحاتة يدعم نادي الزمالك أمام شباب بلوزداد في كأس
رياضة محلية

"رفقة ممدوح عباس".. حسن شحاتة يدعم نادي الزمالك أمام شباب بلوزداد في كأس
انخفاض 7 درجات.. الأرصاد تعلن موعد تحسن الأحوال الجوية
أخبار مصر

انخفاض 7 درجات.. الأرصاد تعلن موعد تحسن الأحوال الجوية

