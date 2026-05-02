خيّمت حالة من الحزن بين أهالي قرية منيل العروس التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، بعدما أنهى زوج حياة زوجته داخل مسكنهما، فجر الخميس الماضي، خاصة أن المتوفاة ضحت بمالها لأجل الزوج.

باعت ورثها ودعمته

كشفت شقيقة المجني عليها، أن الضحية كانت متزوجة من ابن عمها منذ 8 سنوات، ولديها طفلتان، وأوضحت أنها كانت شديدة التمسك به رغم الخلافات المتكررة بينهما، لدرجة أنها باعت نصيبها من ميراث والدها واشترت له "توكتوك" لمساعدته على العمل وتحسين ظروف المعيشة.

رفضت الطلاق رغم الضغوط

أضافت أن الأسرة حاولت إقناعها بالانفصال بسبب المشاكل المستمرة، لكنها رفضت، مؤكدة تمسكها بزوجها، وكانت تردد أنه يحبها ولن يؤذيها، كما استضافته للعيش داخل منزل أسرتها بعد وفاة والدها وشقيقها.

ساعات قبل الجريمة

أشارت إلى أن الزوجين كانا معًا قبل الواقعة بساعات، حيث خروجا للتسوق وتناولا الطعام في مدينة أشمون، وعادا بشكل طبيعي إلى المنزل، قبل أن تتحول اللحظات الأخيرة إلى نهاية مأساوية.

بلاغ وتحرك أمني

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا بالواقعة فجر الخميس الماضي، وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، حيث تبين وفاة الزوجة متأثرة بإصابتها بطعنات سكين داخل المنزل.

ضبط المتهم

كشفت التحريات تورط الزوج، البالغ من العمر 28 عامًا، وتمكنت وحدة مباحث أشمون من ضبطه في وقت قصير، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

تحقيقات مستمرة

تباشر جهات التحقيق عملها لكشف ملابسات الجريمة وأسبابها، مع نقل الجثمان إلى الطب الشرعي، فيما تقرر حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.