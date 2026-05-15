أثارت قضية شقيقتين من محافظة أسيوط، تُدعيان "يمنى ويسرا"، حالة من الجدل بعد صدور حكم قضائي بحبسهما لمدة 3 سنوات في اتهام يتعلق بتزوير مفردات مرتب، على خلفية خلافات أسرية بين والديهما.

خلفية الخلافات الأسرية

تعود تفاصيل الواقعة إلى أكثر من عام، عقب انفصال والدي الفتاتين بعد دعوى خلع أقامتها والدتهما، تبعتها دعاوى قضائية متبادلة تتعلق بالنفقة والمطالبات المالية.

رواية الأب

وقال والد الفتاتين إن الخلافات تصاعدت بعد تقديم مستندات تضمنت بيانات دخل غير صحيحة، مشيرًا إلى أن مفردات مرتب نُسب إليه فيها دخل شهري غير حقيقي.

وأضاف أن تلك المستندات زعمت حصوله على راتب يصل إلى 60 ألف جنيه، مؤكدًا أنه موظف حكومي ولا يتقاضى هذا المبلغ.

اتهامات وتفاصيل التزوير

وأوضح أن الطعن على المستندات أسفر عن إثبات تزويرها بعد مراجعة الجهات المختصة، مؤكدًا أن الخلافات تطورت ضمن نزاع قضائي ممتد بين الطرفين.

النفقة والنزاع القضائي

وأشار إلى أنه ملتزم بسداد نفقة شهرية، بينما شهدت القضية تقديم بلاغات وأحكام متبادلة خلال السنوات الماضية، إضافة إلى خلافات حول الرؤية والعناوين القانونية.

استئناف الحكم

وأكد الأب أنه لم يسعَ إلى حبس ابنتيه رغم الخلافات الأسرية، مشيرًا إلى أنه تم تقديم استئناف على الحكم الصادر، وجارٍ انتظار تحديد جلسة لنظر الطعن.