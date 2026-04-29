إعلان

كادت تنهي حياته.. ربة منزل تطعن زوجها بالسكين في المنيا

كتب : جمال محمد

06:52 م 29/04/2026

مديرية أمن المنيا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أقبلت سيدة بمركز ملوي جنوب محافظة المنيا على طعن زوجها بالسكين، اليوم الأربعاء، خلال مشاجرة نشبت بينهما بسبب خلافات أسرية متكررة داخل المنزل.

تفاصيل الواقعة

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطاراً بوصول "ج.ع" 44 سنة، إلى مستشفى ملوي التخصصي مصاباً بجرح طعني في البطن وحالته خطيرة.

وكشفت التحريات الأولية، عن إصابة العامل على يد زوجته، والتي تعدت عليه بالسكين أثناء مشاجرة نشبت بينهما بسبب خلافات أسرية في منزلهما بمنطقة أبو التلج.

وجرى تقديم الخدمات الصحية اللازمة للمصاب، وحالته مستقرة، كما تم ضبط المتهمة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مركز ملوي حوادث سيدة تطعن زوجها محافظة المنيا خلافات أسرية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

خيري بشارة: فاتن حمامة من أعظم الناس اللي اشتغلوا معايا وكنت أناديها بـ"تونة"
زووم

خيري بشارة: فاتن حمامة من أعظم الناس اللي اشتغلوا معايا وكنت أناديها بـ"تونة"
كواليس إخلاء سبيل 5 متهمين في واقعة سرقة قمح الشرقية
أخبار المحافظات

كواليس إخلاء سبيل 5 متهمين في واقعة سرقة قمح الشرقية

بعد واقعة فندق بورسعيد.. هل توجد قيود على إقامة المرأة بمفردها في الفنادق؟
مصراوى TV

بعد واقعة فندق بورسعيد.. هل توجد قيود على إقامة المرأة بمفردها في الفنادق؟
كواليس الحركة التي صنعت "تريند" بطل أفريقيا.. عبد الله: تدربت عليها شهورًا
أخبار المحافظات

كواليس الحركة التي صنعت "تريند" بطل أفريقيا.. عبد الله: تدربت عليها شهورًا
أعراضها متشابهة.. خريطة الفيروسات التنفسية المنتشرة بمصر وطرق الوقاية
نصائح طبية

أعراضها متشابهة.. خريطة الفيروسات التنفسية المنتشرة بمصر وطرق الوقاية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الرؤية الإلكترونية وإنشاء إدارة لتنفيذ الأحكام.. وزير العدل يكشف ملامح قانون الأسرة الجديد
الدولار يتخطى 53 جنيها لأول مرة منذ أسبوعين.. فما الأسباب؟
موجة حارة تضرب البلاد حتى السبت.. الأرصاد تكشف التفاصيل وموعد التحسن
مجلس الوزراء يمدد تطبيق العمل عن بُعد أسبوعيًا طوال شهر مايو
رحلة البحث عن مخرج.. مسيحيون منفصلون يترقبون تعديلات "الأحوال الشخصية"