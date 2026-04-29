أقبلت سيدة بمركز ملوي جنوب محافظة المنيا على طعن زوجها بالسكين، اليوم الأربعاء، خلال مشاجرة نشبت بينهما بسبب خلافات أسرية متكررة داخل المنزل.

تفاصيل الواقعة

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطاراً بوصول "ج.ع" 44 سنة، إلى مستشفى ملوي التخصصي مصاباً بجرح طعني في البطن وحالته خطيرة.

وكشفت التحريات الأولية، عن إصابة العامل على يد زوجته، والتي تعدت عليه بالسكين أثناء مشاجرة نشبت بينهما بسبب خلافات أسرية في منزلهما بمنطقة أبو التلج.

وجرى تقديم الخدمات الصحية اللازمة للمصاب، وحالته مستقرة، كما تم ضبط المتهمة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.