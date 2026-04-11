عقدت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية اجتماع مجلس الأمناء والآباء والمعلمين لشهر أبريل 2026، برئاسة الدكتور ياسر محمود مدير المديرية.

ويأتي ذلك تحت رعاية محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وحسام الدين عبد الفتاح محافظ القليوبية، وفي إطار جهود تطوير المنظومة التعليمية وضمان استقرارها. وقد استضافت قاعة اجتماعات إدارة العبور التعليمية فعاليات الاجتماع.

حضور قيادات تعليمية ومجتمعية

شهد الاجتماع حضورًا رفيع المستوى برئاسة الدكتور محمد الفيومي رئيس مجلس الأمناء بالمحافظة، والأستاذة مرفت السيد موجه عام التربية الاجتماعية وأمين المجلس، إلى جانب عدد من أعضاء المجلس، في إطار دعم التعاون بين مختلف الأطراف التعليمية والمجتمعية.

الاستعداد لامتحانات نهاية العام

تناول الاجتماع مناقشة عدد من الملفات المهمة، أبرزها الاستعداد لامتحانات نهاية العام، مع التأكيد على توفير جميع السبل لضمان سير الامتحانات في أجواء من الهدوء والانضباط داخل المدارس.

استعراض إنجازات الأنشطة الطلابية

كما تم استعراض أبرز إنجازات توجيه عام التربية الاجتماعية خلال الفترة الماضية، والأنشطة الطلابية التي ساهمت في تنمية مهارات الطلاب وصقل مواهبهم.

تكريم الطلاب ومواكبة التطوير

وتضمن الاجتماع عرض تجربة طلاب المرحلة الثانوية الذين اجتازوا امتحان شهادة منصة "كيرو يابانية"، في خطوة تعكس مواكبة التعليم بالقليوبية للتطورات الحديثة في نظم التعلم.

متابعة الأداء والتنسيق المستمر

كما ناقش المجلس تقرير مجلس الأمناء بمدرسة الشهيد عادل رجائي الرسمية لغات بالعبور، للوقوف على مستوى الأداء والعمل على تذليل أي معوقات.

تأكيد على الشراكة المجتمعية

وأكد الدكتور ياسر محمود أن التعاون بين المديرية ومجلس الأمناء يمثل ركيزة أساسية لتطوير التعليم، مشددًا على أهمية الاستماع لمقترحات أولياء الأمور والمعلمين.

إشادة بالتنسيق بين الأطراف

ومن جانبه، أشاد الدكتور محمد الفيومي بحالة التناغم بين جميع الأطراف التعليمية، مؤكدًا أن هذا التعاون ينعكس إيجابًا على مستقبل الطلاب، وأن القليوبية تواصل التقدم في تطوير منظومتها التعليمية.