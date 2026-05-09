إجراءات مشددة بجامعة المنيا لضبط الامتحانات والتصدي للغش

كتب : جمال محمد

08:42 م 09/05/2026

جامعة المنيا

أعلن الدكتور عصام فرحات، إطلاق الخطة الشاملة لـجامعة المنيا لمواجهة ظاهرة الغش والغش الإلكتروني، في إطار تعزيز بيئة تعليمية عادلة وآمنة تقوم على النزاهة وتكافؤ الفرص داخل الامتحانات الجامعية.

بيئة تعليمية عادلة ومكافحة الغش

وأكد رئيس الجامعة أن الغش بجميع صوره سلوك مرفوض شرعًا وقانونًا وأخلاقيًا، لما له من تأثير سلبي على جودة العملية التعليمية ومخرجاتها، مشددًا على أهمية ترسيخ قيم الانضباط والمسؤولية بين الطلاب.

محاور وقائية وتوعوية ورقابية

وأوضح أن الخطة تعتمد على رؤية متكاملة تشمل التوعية والرقابة وتطبيق الأطر القانونية، لمواجهة أساليب الغش التقليدية والإلكترونية، مع تعزيز الانضباط داخل اللجان الامتحانية.

إجراءات توعوية وتأهيل المراقبين

وتضمنت الخطة تنظيم ندوات تثقيفية للطلاب، ونشر تعليمات الامتحانات عبر القنوات الرسمية، إلى جانب تأهيل المراقبين والملاحظين وتعريفهم بآليات التعامل مع المخالفات، واستخدام وسائل تقنية حديثة مثل كاميرات المراقبة وأجهزة كشف المعادن.

ضوابط صارمة داخل اللجان

كما شملت الخطة تشديد الإجراءات داخل اللجان، ومنع دخول الهواتف والساعات الذكية، ومنع دخول أي طالب بعد توزيع أوراق الأسئلة، مع اعتبار حيازة وسائل الغش قرينة على الشروع فيه تستوجب المساءلة القانونية الفورية.

تطبيق حازم للقانون

وشدد رئيس الجامعة على أن جميع المخالفات سيتم التعامل معها وفقًا للوائح الجامعية، بما يضمن حماية حقوق الطلاب المجتهدين، وتحقيق العدالة داخل اللجان الامتحانية، والحفاظ على مكانة الجامعة.

